Escándalo en Tandil: funcionario municipal atropelló a un joven y se fugó del lugar

Entre la madrugada del sábado 11 y el domingo 12, Sebastián Simón, un joven tandilense de 20 años de edad, caminaba con un amigo por las calles de su barrio cuando fue atropellado por el auto que conducía Luciano Jaureguiber, director del área de Espacios Verdes de la municipalidad de Tandil. Luego del accidente, el funcionario se dio a la fuga. Sebastián fue llevado al hospital, donde fue diagnosticado de muerte cerebral.

Desde Prensa Obrera, nos acercamos al municipio, al acampe que su familia realiza en reclamo de justicia, y conversamos con ellxs. Compartimos, a continuación, la entrevista realizada a su hermana:

¿Cómo inició su lucha por justicia y en qué situación se encuentra?

– Hermana de Sebastián: Esto inició el mismo domingo, cuando uno de mis hermanos, junto al amigo de Sebastián, se dirigieron a la comisaría 2da. a realizar la denuncia y la agente de policía de Mesa de Entrada no quiso tomar dicha denuncia, que tuvo que ser efectuada en tres oportunidades. La primera movilización que realizamos fue para exigir la destitución de la oficial policial en cuestión. Logramos conseguir que se la destituyera del cargo y suponemos que continúa en las fuerzas realizando otras tareas.

¿Cómo avanza la denuncia contra el funcionario responsable de la muerte de Sebastián?

-HdS: Los dos jueces encargados del caso en nuestra ciudad ya han firmado la denuncia, que en estos momentos se encuentra en la Cámara de Apelaciones de la ciudad de Azul. Estamos a la espera de que la Cámara se expida y se pueda dar lugar la detención efectiva de Luciano Jaureguiber, que aún sigue libre.

¿Cómo ha actuado el Municipio? ¿Cuál es el reclamo que elevan con el acampe?

-HdS: En nuestra primera movilización a la Municipalidad, hemos exigido el despido del funcionario, algo que ya está hecho. Luego, a raíz de las pericias policiales realizadas a su teléfono personal, se ha detectado que, en la misma madrugada del hecho, que Jaureguiber tuvo contacto con la mano derecha del intendente Lunghi Roberto Pérez. Por ende, ahora nos encontramos reclamando que él también sea destituido del cargo durante el tiempo que dure la investigación del caso y de su implicación y complicidad en el mismo.

Para concluir, este caso ya ha tomado relevancia nacional y toda la sociedad tandilense se encuentra discutiendo al respecto, ¿algunas palabras para lxs vecinxs de Tandil?

-HdS: Sí. Nosotros desde un principio nos movilizamos sin banderas políticas y así lo ha hecho también la organización que nos acompaña. A la gente de nuestra ciudad le pedimos que nos apoye y nos acompañe en el reclamo de justicia, para que el asesino termine preso.

Respecto de los destrozos y hechos de violencia que un pequeño grupo de lxs manifestantes realizó, la familia de Sebastián manifestó no estar de acuerdo con los mismos y ya se encuentra tomando medidas para evitar que vuelvan a ocurrir. De cualquier manera, también expresaron su repudio a los dichos del intendente radical Miguel Angel Lunghi, quien les dijo que “los vidrios grabados son irremplazables”, a los que ellos respondieron que más irremplazable es la vida de Seba y que no se debe correr el eje del reclamo por un hecho que realizó un pequeño grupo. También repudiaron que el representante del Ejecutivo haya justificado el accionar de su mano derecha, cuando dijo que “a un amigo no se le deja de decir ‘te voy a ayudar’” (El Eco, 14/12).

Desde el Partido Obrero, el Polo Obrero y sus respectivas organizaciones juveniles, acompañamos a la familia de Sebastián en esta dura situación y en su reclamo de justicia. Denunciamos la impunidad con la que suelen contar los funcionarios estatales y repudiamos los dichos del intendente respecto de la “ayuda” brindada por su mano derecha al funcionario asesino. Reclamamos justicia por Sebastian, investigación del caso, cárcel al asesino y sus cómplices y basta de impunidad.

