Muerte del peluquero: un video complica a la policía de Salta

El caso del peluquero que murió en extrañas circunstancias gira ahora en sospechas hacia la policía. Todo empezó con una noticia de color, de un hombre que corría desnudo por inmediaciones del Parque San Martín en el centro de la ciudad, luego se conoció que la persona falleció y que era un conocido peluquero, Matías Ruiz, de 27 años.

El padre del joven se expresó en un medio de comunicación exigiendo que se investigue porque le informaron que el muchacho murió de fatiga por correr 300 metros bajo los efectos de alguna sustancia prohibida, en cambio el cree que lo mato la policía, ya que el joven se encontraba consiente al momento de ser alcanzado por los uniformados e incluso se identificó, dio su nombre y apellido.

En un medio de comunicación se conoció un video filmado por un testigo donde se lo ve aún con vida, sentado y esposado frente al patrullero e implora a la policía “Por favor no me hagan nada, te prometo por favor”, una mujer pregunta “porque no llaman a la ambulancia”, su padre también denuncia que se hizo una requisa sobre el domicilio del joven, supuestamente para investigar porque estaba desnudo y nada sobre el móvil policial, quien entrego al joven ya muerto al SAME. El hospital San Bernardo está a escasas 6 cuadras del Parque San Martin, pero ya ingresó sin vida.

No es la primera vez que ocurren casos similares, en el caso de Cristian Gallardo llegaron al extremo grosero de decir que murió de muerte súbita, siendo que lo molieron a golpes, en la caja del patrullero encontraron los dientes. La familia a fuerza de piquetes logro demostrar que fue un caso de gatillo fácil y se logró la detención de los policías involucrados.

En el caso de Gury Farfan, también muy similar, no llego a estar formalmente detenido, murió en el momento de la aprensión, supuestamente también por sobredosis, siendo que fue golpeado dentro de la comisaría del barrio Santa Ana.

La muerte del peluquero se da a días de que el jefe de policías y el secretario de Seguridad recibieran con honores al policía Chocobar y firmaran convenio para defender con abogados a los policías involucrados en gatillo fácil y torturas. Como lo denunciamos públicamente, se trata de un reforzamiento de la política represiva contra el pueblo y sobre todo contra la juventud.

Exigimos la investigación a todos los policías que actuaron en este caso. Sáenz tiene que responder por esta muerte. ¡Fuera toda la cúpula policial y el ministro de seguridad Pulleiro!

Abajo la doctrina Chocobar. Justicia para Matías Ruiz.