24M: multitudinaria movilización en Neuquén

Una movilización de 12 cuadras, tan numerosa como las que cada año se convoca en Neuquén, y que cerró en un acto masivo donde se leyó el documento del Encuentro Memoria, verdad y Justicia, fue la postal de ese 24 de marzo en Neuquén. La columna del PO y del Polo Obrero ocupó cuatro cuadras de la marcha.

La presencia de las luchas en curso, especialmente los sectores de salud y las organizaciones piqueteras, dieron la tónica que un 24 de marzo que no se limitó a un ejercicio de la memoria, sino a demostrar que la misma clase social que impulsó el golpe hace 45 años impulsa el ajuste del FMI en la actualidad.

Como parte de esta unidad, la marcha pasó por las puertas del hospital Castro Rendón y luego pasó por la sede del Ejército. Apoyo a las luchas y repudio a los genocidas fue la síntesis de una jornada donde la iniciativa de la izquierda y los sectores sindicales del clasismo propinamos una derrota política al operativo vaciamiento en que se empeñaron las direcciones sindicales y los organismos de DD.HH ligados al Frente de Todos.

Las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén este año no convocaron a marchar, sino a difundir un video en el horario del acto de la marcha. Obviamente esto no implica una cooptación de las MPM de Neuquén, pero el hecho de no convocar a movilizar fué utilizado por los oficialismos, dado que cada 24 de marzo su inclaudicable lucha es una marca registrada en la “Capital de los Derechos Humanos”. No se trata de su presencia física, que dado la edad sería un factor de riesgo, sino de un apoyo político explícito a marchar para romper el boicot a la movilización.

Cómo preparamos el 24 de marzo

Como hicimos para el 8M, el Partido Obrero debatió previamente en sus organismos la tremenda lucha política que se libraba alrededor del 24M, en especial con los sectores ligados al Frente de Todos. Lo mismo se hizo en el Polo Obrero, con asambleas barriales. Hicimos pintadas, afichadas, etc.

Desde Tribuna Docente y la oposición en Aten habíamos incluído el 24M como parte del plan de lucha general, no disociando lo de ayer de lo de hoy. No se trata de “dar vuelta la página”, sino de escribir las nuevas páginas que completan la del 24M.

Solo una organización que se prepara, como hicimos, puede luego movilizar una columna como la que ayer movilizó el PO y el Polo Obrero no sólo en Neuquén, sino en otras ciudades como Cutral Có, Zapala, Chos Malal, etc.

La superación de los bloqueos políticos

Los dos matutinos regionales ni mencionan la multitudinaria marcha de ayer. Sólo dedican espacios a las actividades simbólicas que desarrolló la APDH o la corriente TEP-Celeste que dirige Aten, de plantar árboles o colocar por la mañana alguna alegoría.

Pretenden tapar el sol con la mano, porque a pesar de semejante boicot la marcha no disminuyó en participación ni en la Capital ni en el interior.

Lo que se pretende ocultar es el extraordinario poder de movilización que ha tenido la izquierda en general y los sectores antiburocráticos, a pesar del esfuerzo desmovilizador de todo el arco patronal y sus burocracias sindicales.

Este jueves por la mañana, la interhospitalaria realiza una nueva marcha contra el acuerdo salarial ruinoso firmado por el pejotista burócrata de ATE-CTA. Será otra demostración del progresivo fracaso de las burocracias y organizaciones afines al oficialismo para contener la lucha contra el ajuste.

Todo el contexto pide a gritos que la izquierda, y especialmente el FIT U, lance una iniciativa de actos, concrete la Segunda Conferencia de Latinoamérica y EE.UU y prepare un 1º de mayo de masas y clasista.

