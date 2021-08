Orán: el grupo de Altamira monta operativo para encubrir a defensor de policías torturadores

Fotos de archivo: Pablo Cardozo Cisneros (izq.). Tortura policial (der)

Se ha denunciado en las páginas de Prensa Obrera que el frente entre Política Obrera y el Nuevo Mas en la localidad de Orán (Salta) llevó a un defensor de policías torturadores como candidato a constituyente. Se trata del abogado Pablo Cardozo Cisneros, quien fuera también miembro de la fuerza policial salteña. Política Obrera, el periódico publicado por la corriente altamirista, le ha salido al cruce a esta denuncia con un artículo de Julio Quintana y un reportaje realizado al abogado en cuestión por parte de Olga Cristóbal. La autora del reportaje dice, repitiendo lo que luego va a afirmar el reporteado: “en el caso que falsifica Del Plá, Pablo Cardozo defendió a un único policía sobre cinco acusados, al que no estaba en el lugar del hecho ni aparece en el video incriminatorio”. Ese imputado, va a decir Pablo Cardozo Cisneros, se llama Ramírez.

Mario Luis Rodríguez y Miguel Ángel Martínez, las víctimas de las torturas en 2011, prestaron testimonios al respecto que constan en autos del 25 de septiembre de 2012 del Juzgado de Instrucción Formal de 3º Nominación sobre lo ocurrido en la comisaría 11 de Güemes. De acuerdo a esos testimonios se pudo identificar a los policías Marcos Gabriel Gordillo, Matías Eduardo Cruz, Alberto Antonio Ontiveros, Héctor Raúl Gabriel Ramírez (el defendido por el candidato a convencional de Orán) y Leonardo Esteban Serrano. Miguel Ángel Martínez, uno de los torturados, expresó que fue sacado de su celda y llevado al último patio de la comisaría, y allí estaban Serrano, Cruz, Gordillo, Ramírez (cuya ausencia en el video alegaba en el reportaje su abogado defensor y candidato) y el aspirante Barrionuevo. Este último fue quien filmó lo sucedido. El testigo y a la vez víctima identificó a Gordillo y Ramírez (el defendido por el abogado candidato de Altamira en Orán) como los que abordaban a Rodríguez (la otra víctima).

El verdadero papel del policía defendido (“ausente en el video” según el abogado defensor candidato)

Los torturados declararon que el policía que les ponía bolsas en la cabeza era Gordillo y que todos los otros se aprestaban a las órdenes de Ramírez (el defendido por el candidato de Política Obrera). Y añadían: “este no hacía nada, solo hacía las preguntas, y al no tener respuestas, decía: ‘este me está gambeteando’, hacía señas con su cabeza y Gordillo le ponía la bolsa en la cabeza”. Los testigos reconocieron a los policías torturadores, al mostrárseles las fotografías de los mismos. Mencionaron que a Ramírez, al que identificaban como el que dirigía la tortura dando las órdenes, lo conocían con el apodo de “Rulín” al que también acusaban de tirarles de los pelos mientras estaban tirados en el suelo. La pena mayor le correspondió a Gordillo, con 12 años de prisión, y a Ramírez el defendido de Cisneros le dieron solo un año menos de cárcel (11). Como puede verse el defendido por Cisneros (el candidato de Altamira) no era cualquiera, ni estuvo ausente: ¡daba las órdenes!

El reportaje de Olga Cristóbal es un operativo de encubrimiento de un abogado defensor de policías torturadores, cuya función es justificar su candidatura ilegítima desde el punto de vista del socialismo revolucionario, aunque no de un grupo oportunista.

En el artículo de Quintana, en el mismo portal, se afirma que no conocían el antecedente de Cisneros defendiendo torturadores, pero no solo decidieron mantenerlo en la lista sino además armar un operativo de encubrimiento. Para semejante operativo hace falta más de uno: quien realiza el reportaje y postula al sujeto como convencional constituyente (Política Obrera) y quién miente para encubrirse a sí mismo.