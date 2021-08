Sergio Maldonado: «al Frente de Todos no le interesa saber qué pasó con Santiago, menos que se haga justicia»

Juan Diez, Ojo Obrero Fotografía

En el día de hoy Sergio Maldonado, hermano de Santiago Maldonado, twitteó: «Al Frente de Todos no le interesa ni quiere saber qué pasó con Santiago, mucho menos que se haga justicia. Y eso que lo desaparecieron en el gobierno de Mauricio Macri. 4 años de impunidad, el Estado es responsable».

La reflexión que hace Sergio se desprende de la impunidad que aún recubre a los responsables el caso de Santiago Maldonado, a 4 años de su desaparición forzada seguida de muerte en manos de la Gendarmería nacional. Actualmente la causa judicial está abierta, pero se encuentra absolutamente paralizada. No hay avances, no se investiga a los gendarmes, no se siguen produciendo pruebas. Durante todo este tiempo, ha pasado de despacho en despacho, primero con la actuación del juez Guido Otranto; luego asume Gustavo Lleral, quien apresuradamente intentó cerrarla. Pero tanto Otranto como Lleral no realizaron una sola medida de prueba, a tal punto que fue la propia Cámara de Casación la que termina dando un giro y evitando que se cierre.

«Aunque haya sido desaparecido en el gobierno de Mauricio Macri»… El accionar de las fuerzas de seguridad no se puede escindir del Estado al que representa. Vemos que lejos de representar una grieta con su antecesor, el gobierno de Alberto Fernández ha profundizado una orientación represiva, de amedrentamiento y persecución a la juventud. El gobierno de Axel Kicillof en la provincia respaldó en todo momento a Sergio Berni, el ministro que repite la doctrina Chocobar y agita el uso de las Taser y la picana eléctrica; que todos los días le dice a la policía que actúe y que intervenga con manos libres. Leandro Santoro, primer candidato a diputado nacional por el Frente de Todos en CABA, no se quedó afuera y declaró que las Taser “son necesarias”.

En el marco de la séptima movilización contra el gatillo fácil, vemos que la verdadera grieta entre los ajustadores y represores y quienes luchamos por justicia por Santiago, Facundo y todas las víctimas; es entre los partidos patronales y la izquierda. Hoy convocamos a movilizar, junto a las juventudes piqueteras, organismos de derechos humanos, familiares víctimas de gatillo fácil y centros de estudiantes y organizaciones sociales y políticas. Denunciamos la política de represión que los estados nacionales y provinciales vienen llevando adelante hace décadas.