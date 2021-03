[VIDEOS] Por qué marchamos

Foto: Willy

En la tarde de este 24 de marzo, a 45 años del golpe genocida, se desarrollaba una multitudinaria movilización a Plaza de Mayo. Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora), Pía Garralda (abogada de la querella de Justicia Ya! La Plata), «Rayu» Alaniz (abogada en la causa ex Esma, miembro de la Asociación de Profesionales en lucha -Apel), Carlos Zaidman y Osvaldo Barros (Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos), y Carlos “Sueco” Lordkipanidse (Encuentro Militante Cachito Fukman), explicaron a Prensa Obrera los motivos por los que no hay que dejar las calles.

«Tenemos 30 mil razones para seguir movilizando. Las represiones, las persecuciones de Berni, de Insfrán en Formosa, los femicidios, las domiciliarias a genocidas y los juicios a cuentagotas», sostiene «Rayu» Alaniz, de Apel. Enfatiza que «nosotros sí marchamos», para remarcar la defección de los organismos ligados al Frente de Todos y las centrales sindicales.

«Hoy solo tienen condena un ínfimo número de integrantes de las fuerzas represivas, muchos con prisión domiciliaria. Seguimos reclamando la restitución de identidad de los más de 400 hijes de desaparecides», dice Pía Garralda.

«A 45 años del golpe genocida, debemos seguir marchando y seguimos exigiendo cárcel común a los genocidas ya», expresa Carlos Zaidman, de Ex Detenidos Desaparecidos. Osvaldo Barros, de la misma organización, añade que «Volvemos a la Plaza. Seguimos luchando, y seguimos movilizando».

«No nos referimos solamente al pasado, sino que hablamos de Julio López, de Luciano Arruga, de Mariano Ferreyra, de Santiago Maldonado, Facundo Castro, Guernica. No hay razones para no marchar», explica el “Sueco” Lordkipanidse.

