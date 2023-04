Massive Attack: a 25 años de “Mezzanine”

Para 1998, la crisis de los llamados Tigres Asiáticos sacudía al planeta. Contracciones económicas. Devaluaciones. Olas de lucha en todo el mundo: Gran Bretaña, Francia, Ecuador, Brasil, huelgas en Rusia, Corea del Sur. En Argentina, las luchas obreras contra la desocupación y la flexibilización. Un 20 de abril de ese año salía a la luz “Mezzanine”, el tercer disco de Massive Attack.

Oriundos de Bristol, una ciudad del sudoeste de Inglaterra, que posee industria aeronáutica, medios tecnológicos y de comunicación. Está muy presente la inmigración caribeña (especialmente jamaiquina) e inmigración de los años de posguerra que unificaron la cultura.

Con Margaret Thatcher en el poder corrían años de desocupación y represión muy fuertes en la juventud sumado a la guerra de Malvinas. Los orígenes de Massive Attack se ubican a principios de 1982 con el colectivo “(sound system) Wild Bunch”, integrado por músicos y Dj’s. Integrados por Grant Marshall y Miles Johnson como sus principales Dj’s. Dos años más tarde se une el artista plástico, Robert del Naja, como Maestro de Ceremonias (MC), haciendo letras y rapeando juntos. En 1987 se integra el rapero Tricky. Un grupo de composición multirracial. Para el año 1988 Massive Attack ya estaba formado. El estilo era la mezcla de hip hop con la música electrónica.

Su debut discográfico se produjo en 1991 con “Blue Lines”. El sencillo “Unfinished Sympathy” había salido el año anterior con buen éxito. En su gira por EE.UU, durante la Guerra del Golfo Pérsico, por sugerencia de su mánager acortan su nombre a “Massive”, hecho del cual siempre se muestran arrepentidos. Como consecuencia de esto tocan en estadios semi vacíos. Del Naja estaba en contra de la intervención yanqui. Una vez terminada la gira la cantante Shara Nelson abandona el grupo.

Los movimientos que impulsan hacia adelante

“Mezzanine” se gestó en un momento bisagra de la banda. Entre sus integrantes había mucha tensión por diferencias artísticas. Desde “Protection” habían pasado 4 años. Es un disco oscuro y tenso, atormentado, por momentos agresivo, donde casi no hay tranquilidad. Reflejo por el que estaba atravesando la banda. Hay más influencia del rock, con guitarras distorsionadas y sonidos graves, respecto a “Blue Lines” o “Protection”, sus anteriores LP’s. Fue grabado por los músicos de forma separada y ensamblado posteriormente. Andrew Vowles, al año, abandona el grupo.

Este álbum quedó como el álbum referente del “Trip Hop”, término del cual reniegan. La portada estuvo a cargo de Tom Hingston y el fotógrafo Nick Knight. Un escarabajo hecho de varias fotografías como si fuera un monstruo amenazante. Se convirtió en el primer disco en poder descargarse de internet en forma gratuita y el primero en ser codificado en una cadena de ADN sintético.

“Angel” abre el disco, originalmente iba a ser una versión de “Straight to Hell” de The Clash. Horace Andy, la voz del tema, por cuestiones religiosas se negó a cantar la palabra “infierno”. Los Massive Attack tuvieron que reescribirla e hicieron una versión propia de la canción “You are my angel” del mismo Horace Andy, un reggae del año 1973. Logrando una versión muy oscura. Posee samples de “Last bongo in Belgium” – The incredible Bongo Band. Es el tercer sencillo del disco.

“Risingson”, primer sencillo del disco. Es un momento de gran tensión en el disco. Canción que habla sobre la ansiedad y el aburrimiento. Marshall lo definió como: “Una forma bastante poco ortodoxa de acercarse a una pista de rap”.

“Teardrop”. El segundo sencillo del disco, con la maravillosa voz de la cantante Liz Fraser perteneciente a Cocteau Twins, es el tema más conocido del disco. Posee un sample de “Sometimes I cry” de Les McCann. Originalmente iba a ser cantada por Madonna, siendo esta la opción de Andrew Vowles. Robert del Naja y Marshall se inclinaron por Liz Fraser.

“Teardrop”, con Liz Fraser en voz.

“Inertia creeps”. De las canciones más destacadas. La letra habla de una relación de pareja complicada y de no decidirse por separarse, de la inercia que te lleva hacia el próximo paso, según Del Naja: “La idea es una combinación de movimientos que te impulsan hacia adelante y te empujan hacia atrás al mismo tiempo”. Contiene samples de “Rockwrok” de Ultravox e influencias de la música turca. En un primer momento fue una canción hecha para Manic Street Preachers.

“Exchange”. Pieza instrumental con samples de “Our Day Will Come” del artista Isaac Hayes y “Summer In The City” de Quincy Jones.

“Dissolved girl”. La voz de Sarah Jay al frente. Este tema es parte de la banda de sonido de la película The Matrix y el Chacal.

“Man next door”, del grupo “The Paragons”, un reggae de 1967. Massive Attack hace una versión más lenta y oscura. Fue usada por el Partido Conservador del Reino Unido para hacer su campaña en el 2000 y la banda inició acciones políticas y legales por esto. Posee samples de The Cure (10:15 Saturday night) y de Led Zeppelin (“When the Levee Breaks”).

“Black milk”. Segunda canción donde canta Liz Fraser. Tiene un fragmento de audio del tema “Tributo” de Manfred Mann, este hecho generó una demanda por su uso no autorizado.

“Mezzanine”, última canción en ser compuesta. Tuvo muchas variaciones antes de llegar a la versión del disco. Con samples de “Heavy soul slinger” de Bernard Purdie.

“Group four”. Coescrita con Liz Fraser. Está inspirada en una empresa de seguridad del mismo nombre y el trabajo de un vigilante nocturno. La letra dice: “Una taza que bebo de té sobrio. Mientras las cámaras de retransmisión me vigilan. Y el zumbido lo rodea. El zumbido rodea… El zumbido rodea…” La alienación presente.

“Superpredators”. Bonus track, aparecido en la edición japonesa. Fue parte de la banda de sonido de la película “El Chacal”; readaptación de la novela de 1971, después de la caída de la Unión Soviética, donde la mafia rusa contrata a un asesino de elite, para exterminar a miembros del FBI. Empieza con una introducción de “Varshavianka” perteneciente al coro del Ejército Rojo y un sampleo de Siouxsie and the Banshees con la canción “Metal postcard”.

Superpredators, banda de sonido en la película El Chacal.

La inercia del fin de milenio dejó este gran disco que se convirtió en clave para la música de los ’90 y su vigencia está presente. Para los 20 años del álbum el grupo inició una gira mundial para celebrarlo.