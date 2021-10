20 años del Polo Obrero de Soldati, una fiesta

El viernes 8 de octubre se llevó adelante una fiesta de la juventud del Polo Obrero con motivo del aniversario de los 20 años del Polo Obrero Soldati. Participaron cientos de pibes y pibas que se organizan en los comedores y en las asambleas de la juventud en el barrio de Fátima, Piletones, Carrillo y los Monoblocks y jóvenes del barrio y las escuelas.

Por el fútbol femenino se consagraron en el tercer lugar Juventus, Las Leonas en el segundo y las campeonas fueron Sheriff. En el fútbol masculino quedaron tercero Sheriff, Bajo el Puente en segundo puesto y los campeones fueron Chimichanga. Del torneo de volley mixto les campeones fueron HCO y quedaron Estrellitas y More Or Less, segundo y tercero.

Esta jornada de festejo solo pudo ser posible con el enorme esfuerzo de las compañeras y compañeros que están al frente de los comedores organizando la lucha contra el hambre.

Los hijos de las y los trabajadores en las villas y barrios más pobres no pueden acceder a espacios y recursos para practicar deportes u otras actividades recreativas. El régimen social en el que vivimos, donde 6 de cada 10 pibes están en la pobreza, no garantiza estos derechos y no ofrece ningún futuro a nuestra juventud.

La entrega de premios a los ganadores contó con la participación de Gabriel Solano y cerró la jornada planteando el desafío de ir por más en la lucha electoral contra los candidatos del FMI y del ajuste, de duplicar nuestra votación entre la población migrante, entre los jóvenes desnudando al derechista de Milei y a llenar la la Plaza de Mayo en apoyo al Frente de Izquierda el próximo 30 de octubre.

