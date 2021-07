Bahía Blanca: el Polo Obrero en la voz de sus protagonistas

La crisis económica y social en la que está inmersa Argentina se profundiza día a día a raíz de la orientación fondomonetarista del gobierno de Alberto Fernández. El movimiento piquetero es, sin duda alguna, el sector que más se ha movilizado para enfrentar esta política ajustadora. El Polo Obrero ha sido un elemento fundamental en esta lucha y vemos cómo crece cada día al calor de la lucha. La jornada nacional que realizó la Unidad Piquetera el día viernes 18 de junio que reunió a miles y miles de piqueteros, cortando las rutas de todo el país, es una muestra de ello. Ni el gobierno ni los medios masivos de comunicación pudieron ignorar al potente movimiento piquetero que se plantaba en las calles contra el ajuste y la pobreza creciente.

Prensa Obrera entrevistó a algunas compañeras del Polo Obrero de Bahía Blanca, quienes nos plantearon su perspectiva sobre la situación política, la organización y la lucha contra el ajuste.

– ¿Por qué se unieron al Polo Obrero?

Ana: En mi caso y el de otros compañeros tuvimos una mala experiencia con otra organización. No nos prestaban atención, no nos organizábamos para abastecer el merendero, no teníamos mercadería. Sólo nos llamaban para cobrarnos.

– ¿Cómo era el Polo Obrero cuando se unieron y cómo es ahora?

Pamela: Al principio empezamos organizarnos en asambleas. Se tiraba una propuesta y se hacía entender. Yo me enganché poniéndome en el lugar del otro.

Marcela: Éramos poquitos y después fue creciendo. Nos vamos formando y aprendiendo todos al mismo tiempo. Ahora nos organizamos mejor al estar más formados, nos entienden mejor los motivos por los que salimos a la calle.

Pamela: La gente se sumaba y no lo hacía por ignorancia, sino entendiendo. Gracias a las asambleas nos podemos sacar las dudas y eso hace que siga con el mismo fundamento.

Marcela: Ahora no se viene por un plan, la gente viene por trabajo genuino, vivienda digna, vacunas, tierra para vivir. La gente sale a luchar entendiendo, aún sin cobrar el plan.

Pamela: La gente ahora entiende las consignas del Polo Obrero. La gente que sólo quiere cobrar un plan y no quiere salir a luchar se va. A mí la consigna que más me gusta es “Fuera Berni, que se vayan todos”.

– ¿Por qué crees que el Polo Obrero está creciendo?

Ana: Por la necesidad de la gente, la necesidad de trabajo. Es ahí que la gente llega para pedir ayuda. Se le explica lo que es el Polo Obrero -sus métodos, su lucha- y así seguimos creciendo.

Pamela: Porque por el momento somos los únicos que representamos la necesidad de la gente. Sin atadura política. Y la gente se siente identificada con las consignas y apoyada por nosotros. No tenemos temor de ir contra quien sea con tal de defender el derecho de las personas; contra el Estado, para que nos dé trabajo y vivienda.

Marcela: Porque somos la voz de los trabajadores.

Hacia el cierre de este intercambio, las compañeras que se fueron sumando al Polo Obrero al calor de la lucha, la desocupación y las necesidades urgentes en los barrios, coincidieron en que la superación de los problemas que atraviesan los trabajadores solo vendrá de la mano de la organización colectiva y un plan de lucha que incorpore todos sus reclamos.

¡Arriba la organización de las, los y les que luchan!

