CABA: corte del Frente de Lucha Piquetero contra el hambre

Las organizaciones piqueteras de CABA se encuentran realizando un piquete en la Av. Gral. Paz luego de concentrar desde las 10 horas, bajo la amenaza de movilizarse al marcha al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ciudad. Reclaman la apertura de comedores y la vacunación de las trabajadoras esenciales.

Los últimos datos dados a conocer por el Indec han demostrado la profundidad de la crisis social en la que nos encontramos. El nivel de pobreza alcanzando (42% de la población) y las 4,7 millones de personas que no cubren la Canasta Básica Alimentaria en todo el país desnudan la situación de les trabajadores en la Argentina. La Ciudad de Buenos Aires no escapa a esta realidad. El hambre que se vive en los barrios más pobres de la capital no encuentra una respuesta por parte del gobierno de Larreta, que niega los alimentos y recorta la asistencia a los comedores populares, cuando la situación en las villas es desesperante. Los comedores se encuentran desbordados de niñes, jubilades y jóvenes sin trabajo. Según reconoce el gobierno de la Ciudad, casi 400 mil personas no tienen para comer y más de un millón están por debajo de la línea de pobreza.

El cuadro de miseria generalizada se agravará durante los meses de abril y mayo, cuando se prevén aumentos en las tarifas de gas, luz y transportes. Para dar un ejemplo, a mitad de mes ya está planificado un aumento del 43% en el boleto del subte. Los precios de los alimentos han pegado un salto en los primeros 3 meses del año y desde agosto hasta acá la inflación en el área metropolitana alcanzó el 50%.

Por otro lado, se espera una sacudida en el precio de los alquileres que, amparados en la finalización del decreto que prohibía algunos desalojos a nivel nacional, volverán a aumentar y se sumarán a las abultadas deudas de aquelles inquilines que no han podido pagar en los últimos meses. A pesar de esta situación, desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la ministra Migliore no dan una solución concreta y argumentan que el gobierno no tiene el presupuesto suficiente, por lo que en su agenda no aparece ninguna medida frente al aumento del hambre y no se ha abierto un solo comedor en toda la pandemia. Esto mientras siguen honrando el pago sistemático de la deuda y los planes de ajuste del FMI, en la misma línea que el gobierno nacional de Fernández.

Con la llegada de la segunda ola, con más de 10 mil casos diarios en la última semana, no aparecen las vacunas que los gobiernos se habían comprometido a aplicar. A pesar de que en el país se producen millones de vacunas mensuales, la población vacunada con las dos dosis no alcanza el millón en más de tres meses. Al igual que el docente fallecido en una escuela de Lugano, les trabajadores esenciales de los comedores que ponen el cuerpo y la vida no son parte del plan de vacunación de Larreta y Fernández. Los gobiernos permanecen de brazos cruzados porque no tienen ninguna intención de afectar los negocios privados de los laboratorios.

Como continuidad del plan de lucha que comenzó la semana pasada con tres cortes simultáneos y un acto en el Obelisco, que arrancó una reunión pero no obtuvo una respuesta efectiva, las familias trabajadoras desocupadas de los barrios de la ciudad realizarán una nueva acción en el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat (Av. Piedrabuena y Av. Eva Perón), reclamando una reunión con la ministra Migliore, para que atienda los reclamos de apertura de comedores, aumento de las raciones y calidad de las mismas y un plan de vacunación para les trabajadores esenciales, denunciando la responsabilidad del gobierno frente a la falta de respuestas.

