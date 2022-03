Continuidad del plan de lucha: acampe piquetero en todo el país

Es el primer acampe de carácter nacional.

Por primera vez en la rica historia del movimiento piquetero se está llevando adelante un acampe de carácter nacional. En la Avenida 9 de Julio, más de 70 mil compañeras y compañeros despliegan las carpas en alrededores de Ministerio de Desarrollo Social por 48 horas, de una punta a la otra del país se acampa sobre las dependencias, casas de gobiernos y acompaña con cortes de rutas, puentes y accesos sobre 122 ciudades. La acción de la que son parte decenas y decenas de miles de compañeras y compañeros forma parte de plan de lucha progresivo contra el ajuste votado en el Plenario Nacional Piquetero.

La reunión con el ministro, Juan Zabaleta, y su gabinete terminó en un rotundo fracaso. No hay la más mínima respuesta a reclamos muy urgentes ante una situación social dramática que se agrava como resultado del acuerdo con el FMI y el brutal ajuste que se descarga sobre nuestras espaldas, con un aumento explosivo del precio de los alimentos, que no tienen techo, con tarifazos y devaluación.

Ocultando la falta de respuesta al avance de la miseria, el ministerio emitió un comunicado donde señalan que “al igual que en las otras reuniones, se ofreció fortalecer el financiamiento a cooperativas y asistencia con maquinarias, herramientas e insumo para la producción”.

No es esto lo que reclamamos, el trabajo precarizado de las cooperativas no es una salida ni es esta la solución a los problemas de trabajo, tal vez lo sea para alguna organización o para sus dirigentes, pero los cientos de miles que están fuera de cualquier asistencia no tendrán ninguna respuesta de parte del ministerio por esa vía.

La producción está parada por el ajuste y el pago de una deuda que ahoga la economía.

¡Los cientos de miles de trabajadores desocupados tienen herramientas en sus casas, lo que no tienen es trabajo!

El comunicado no menciona que le presentamos hace seis meses un plan para la creación de un millón de puestos de trabajo. Sobre el punto de aumento de los miserables 16.000 pesos que son arrasados por los aumentos de los alimentos, el gobierno no tiene ninguna propuesta. Lo mismo que para la apertura de los programas sociales que siguen cerrados en medio de una enorme crisis social.

El plan de lucha que protagoniza el movimiento piquetero va a continuar escalando y es la respuesta organizada al ajuste de un sector de la clase obrera que escapa a las redes de contención de la dirección de la CGT y las organizaciones sociales oficialistas como la Utep.

Llamamos a romper con estas organizaciones integradas al gobierno que ejecuta un plan de guerra sobre nuestras condiciones de vida y sumarse a plan de lucha para enfrentar el ajuste. Vamos por nuestras reivindicaciones y hacemos nuestro aporte a la lucha más general que librará la clase obrera contra el pacto con el FMI, que tiene que ser derrotado con un plan de lucha de ocupados y desocupados para que la crisis la paguen los capitalistas.