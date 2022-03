El acampe piquetero desde adentro

Foto: Gerardo Mirkin @ojoobrerofotografía.

Miles de trabajadores y trabajadoras desocupadas movilizaron este martes 15 a Desarrollo Social de Nación, donde luego mantuvieron un acampe, durante toda la noche, ante la falta de respuesta del ministro Juan Zabaleta a sus reclamos por trabajo genuino, apertura y aumentos de los programas sociales, alimentos y libertad de organización.

Prensa Obrera recorrió el acampe piquetero para conocer las historias y la situación de las familias obreras, que con esta actividad inician un plan de lucha nacional y progresivo contra la política ajustadora y fondomonetarista del gobierno de Alberto Fernández.

Mabel, del barrio Martín Fierro, en Merlo, nos comentó que lo que ingresa del plan social no alcanza y que muchos compañeros acuden a los comedores populares como el que ellos sostienen en sus barrios.

“Del plan no vivimos, es la verdad, porque aparte de tener el plan trabajamos, tenemos chicos que estudian, tenemos chicos que van a la facultad, a los duros golpes porque a veces a los padres no les alcanza”, manifestó Mabel, poniendo de relieve la insuficiencia de los programas sociales y derribando la idea de que “la gente no quiere trabajar”.

La Av. 9 de Julio se encontró, durante 12 horas, tamizada con cientos de carpas y miles de manifestantes, quienes se reunían en rondas para descansar de la movilización que comenzó a las 14 horas y a realizar los preparativos para la noche, merendando, retirando agua caliente de las postas preparadas y preparando la cena.

Natalia, quien se encuentra terminando sus estudios secundarios ya que antes no pudo culminarlos porque tuvo que salir a trabajar, manifestó que en su grupo son más de 500 personas “y todos van al comedor. Con lo que nos dan, un cajon de pollo, no nos alcanza para darle a tantas personas”, agregando que el comedor funciona tres días a la semana y que los vecinos deben poner de sus bolsillos y realizar colectas para suplantar los que el Estado no les da.

Como estudiante, Natalia señaló que carece de wifi y que ella y sus compañeros tienen que andas cargando crédito para poder conectarse. Tampoco cuentan con computadoras, ni libros que se le facilite a los y las estudiantes para seguir la cursada.

“Estamos cada vez más precarizados, no solamente en el colegio, tenemos una salita que es 24 horas, donde vos vas durante las 24 horas y no tienen insumos (…) No hay remedios, no podes ir de urgencia, hoy por hoy, a una salita o a un hospital de Malvinas”, nos mencionó Noelia, del distrito bonaerense de Malvinas Argentinas, quien agregó que el municipio solo privilegia a los barrios que más tienen y que nos e atienden los reclamos y las situaciones de los pobres.

Muchos de los manifestantes retrataron que además del plan tienen que salir a rebuscarse el “mango” con las changas o vendiendo ropa y cosas en las ferias, y que, de todas maneras, no logran escaparle a la necesidad de acudir a un comedor para llegar a fin de mes y cubrir sus necesidades.

Un compañero del distrito de Moreno, de la localidad de Castelar, puso de manifiesto que de su zona fueron al acampe unos 600 compañeros. “Nosotros tenemos una olla que no damos todos los días, los fines de semana, un viernes o aveces un jueves, porque no alcanza, la situación económica d etoda la zona es caótica. No hay trabajo, la gente no llega con nada”, menciona, al relatar las razones por las que acampan ante Desarrollo Social.

“Nosotros necesitamos trabajo genuino, realmente, no queremos depender de un plan, a nosotros nos dicen que somos planeros, que somos gente villera: mentira, somos gente laburadora, pero el gobierno siempre para atrás con la gente laburadora”, concluyó, respondiendo a las acusaciones injustificadas que muchas veces se hace sobre los trabajadores desocupados.

El acampe piquetero duró hasta las 8 horas del miércoles 16, cuando se transformó en una movilización al Ministerio de Trabajo por el salario mínimo. Las organizaciones de la Unidad Piquetera ya han adelantado que volverán a tomar medidas de lucha si no hay una respuesta a los reclamos de los desocupados.