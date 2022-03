El rechazo popular al acuerdo con el FMI

Foto: Juan Diez @ojoobrerofotografía.

La concentración en el Congreso de la Nación, por el rechazo al acuerdo con el FMI, convocó a miles de participantes, entre ellos miles de trabajadores y trabajadoras desocupadas, que hicieron un esfuerzo para movilizarse desde los distintos barrios para repudiar el pacto entreguista y las consecuencias que este acarrea contra el pueblo trabajador.

Solo el Polo Obrero movilizó miles de manifestantes, con una columna que se extendió desde el Congreso hacia varias cuadras atrás. Prensa Obrera recorrió la concentración y entrevistó a distintos participantes.

Andrea, militante del Polo Obrero de Villa Soldati (CABA), señaló que el FMI “lo único que trae es hambre, miseria, desocupación e inflación. Hoy venimos a decir que el acuerdo no se tiene que aprobar”, palabras contundentes para rechazar el pacto con el Fondo y sus consecuencias sobre los trabajadores más vulnerables.

“Hay más miseria, no hay asistencia, no hay una salida para la juventud y hay más hambre”, denunció para culminar.

María está al frente de un comedor popular en el barrio de Villa Jardín, del rito de Lanús, y menciona que el alimento que entrega el Estado resulta insuficiente para atender las necesidades populares en los barrios, tanto en cantidad como en calidad, uno de los reclamos que la Unidad Piquetera viene levantando contra el gobierno nacional, en su lucha.

“Venimos porque lo que nos dan no nos alcanza, necesitamos más mercadería. No estamos de acuerdo con que el FMI se lleve la plata. Esa plata alcanzaría para que se la den a la gente desocupada, por eso estamos en un plan de lucha y no nos vamos a mover de acá”, manifestó.

Delia, de Villa Soldati (CABA), denunció que “si el gobierno hace el pacto (con el FMI) va a haber más pobreza, más aumentos en la luz, el agua, más miseria en las villas, vamos a tener menos sueldos. Eso implica más pobreza”.

Al tiempo que rechazó el acuerdo del gobierno con el FMI, reivindicando la lucha en las calles, como lo viene haciendo la Unidad Piquetera y las decenas de organizaciones sociales y piqueteras que deliberaran este 11 y 12 de marzo, en el Plenario Nacional Piquetero convocado en Plaza de Mayo.

Virginia, del Barrio Rivera Sur, de Lomas de Zamora, mencionó que ella y sus vecinas pertenecen a un barrio que intenta ser desalojado por su municipio y por el gobierno nacional y provincial, donde habitan más de 250 familias.

“Hoy estamos acá para rechazar el pacto con el FMI, que implica que la plata se vaya al exterior y no para que se construyan las casas”, manifestó Virginia, denunciando que los recursos que compromete el gobierno nacional, y la oposición patronal, implican el recorte de la obra pública y la inexistencia de tierras y/o un plan de vivienda para millones de familias obreras sin una vivienda propia.

María del Carmen habló en nombre de las trabajadoras de casas particulares, como una de ellas, mencionando que “estamos acá apoyando al no acuerdo de este gobierno que nos quiere imponer a nosotros con el Fondo Monetario, en lo cual esto va a afectar gravemente al salario de toda la clase trabajadora”.

María agregó que este pacto con el FMI tiene una consecuencia negativa directa sobre los trabajadores desocupados, con el cierre de los programas sociales y la asistencia económica, como lo manifestó el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, ante los reclamos del movimiento piquetero independiente del Estado. Otra de las cuestiones que discutirá el plenario piquetero de este fin de semana.