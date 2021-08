Formidable jornada piquetera en Neuquén

En estos momentos Neuquén asiste a una enorme jornada piquetera desarrollada por el Polo Obrero, el FOL y Frente Popular Darío Santillán, que están llevando a cabo cortes de rutas en distintos puntos de la provincia. También la CTEP está participando con una acción en las puertas de Desarrollo Social. Los cortes que se están efectuando son en Autovía Norte, en los puentes carreteros que unen Neuquén con Río Negro, en el tercer puente que une también ambas provincias, en la ruta nacional 22 a la altura del Puente Carancho en Senillosa y en Plottier, y sobre la ruta nacional 40 con acciones en las localidades de Zapala, Junín de los Andes y Cutral Co.

El principal reclamo que vienen llevando adelante hace meses las organizaciones es el trabajo genuino y un plan de obras públicas como un canal para la generación de los puestos de trabajo, pero el gobierno del MPN sigue sin dar respuestas. En el día de ayer la ministra de trabajo, Vanina Merlo, señaló que el gobierno no puede “responder a todo”, lo cual es una total impostura por su parte ya que no se está dando ningún tipo de respuesta consecuente a la realidad de miles de personas.

En cuanto a la asistencia alimentaria se ha entregado una cantidad de módulos totalmente insuficiente que no llega a cubrir el 25% del total de la demanda. Lo mismo sucede con los comedores y merenderos, a los cuales el gobierno no asiste con frescos ni con carnes, cuando las organizaciones asisten más de 5.500 raciones semanales y la demanda aumenta continuamente. Por otro lado, en cuanto al reclamo por trabajo el gobierno ha propuesto únicamente la inscripción de los y las compañeras en una aplicación web, no respondiendo para nada la demanda de las organizaciones. Es que estamos atravesando un cuadro recesivo de la economía. Un ejemplo claro de esto es lo que ocurre en la industria petrolera donde se están batiendo récords de producción para la exportación de crudo, pero sin embargo la actividad se está llevando adelante con dotaciones mínimas de los equipos de trabajo, representando un proceso de superexplotación laboral (hay menos puestos de trabajo, pero se trabaja más).

También hay que considerar que en la provincia de Neuquén el 50% de la economía está basada en la industria del comercio, es decir, en el mercado interno, y como consecuencia de que los salarios y la jubilaciones están perdiendo drásticamente contra la inflación se abona, aún más, este terreno recesivo.

Las organizaciones están desarrollando esta medida de 48 horas en busca de respuestas por parte del gobierno y este plan de lucha continuará si no las hay. Son más de 5.000 compañeros y compañeras que están participando de esta enorme jornada y que se organizan día a día contra el hambre y el ajuste en toda la provincia.

