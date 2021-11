José C. Paz: avanzan las obras en los barrios organizados con el Polo Obrero

Luego de meses de lucha que incluyeron masivas movilizaciones al palacio municipal, cortes de ruta y otras acciones de reclamo, los barrios organizados con el Polo Obrero vienen arrancando importantes conquistas a la intendencia.

Es el caso de los vecinos y vecinas organizados en el barrio Roosevelt, históricamente discriminado por el gobierno municipal de Mario Ishii. El barrio carece de toda obra pública, no hay agua potable de red, ni cloacas, ni nada que haga a la calidad de vida de sus vecinos. Es que en 20 años el gobierno municipal se ha negado a urbanizar este barrio, como tantos otros. Desde ya que esa negación obedece a una política de saqueo de los fondos públicos. Aunque también sabemos del desprecio que tienen los funcionarios hacia las familias trabajadoras que viven en el barrio, en particular en las manzanas que conforman el popularmente conocido como “Barrio Guaraní”, cuando el mismo jefe de obras no ha tenido reparo en hacer demostraciones públicas de xenofobia.

El barrio Roosevelt, como tantas otras barriadas del conurbano bonaerense, es un gran dormitorio obrero y popular, y se ha emplazado como en tantos otros municipios donde no existe un programa de viviendas populares ni urbanización, a fuerza del avance de la población nueva, a su modo y con sus formas genuinas sobre terrenos ociosos. Allí viven miles de trabajadores informales que todas las mañanas se desplazan hacia los countries de la zona norte, o hacia la Ciudad de Buenos Aires a trabajar, en su mayoría trabajadores de la construcción y trabajadoras de casas particulares, muchos trabajadores migrantes que han llegado a Argentina buscando trabajo. Son trabajadores que se encuentran por fuera de todo convenio, sin beneficios sociales ni previsionales, que muchas veces encuentran trabajos por temporada, o changas, y que hoy conforman más del 40% de la población laboralmente activa. Es en esta realidad en la que el programa reivindicativo del Polo Obrero hace pie, y se desarrolla con una perspectiva de lucha independiente de los gobiernos ajustadores, sus punteros y las organizaciones satélites del peronismo que intentan ser contenedores de la bronca social en los barrios contra el régimen de saqueo.

Como en el “Barrio Guaraní”, avancemos en la conformación de las asambleas de barrio para reforzar los reclamos

Con los métodos del piquete y la asamblea, hemos arrancado al municipio la limpieza de un basural a cielo abierto, y el asfaltado de la calle Fournier, una de las arterias que atraviesan al barrio Vucetich. Si bien es un arreglo mínimo si pensamos en lo que debe ser un verdadero plan de obras públicas como el que reclamamos desde el Polo Obrero, es una primera conquista, que debe impulsar a seguir organizando las barriadas para golpear con más fuerza al gobierno pejotista local. En ese sentido, los vecinos y vecinas se vienen organizando alrededor de las asambleas de barrio del Polo Obrero, cientos de familias trabajadoras se acercan trayendo los reclamos de sus barrios, de cada manzana, para luchar junto al Polo contra las políticas de saqueo municipal, y por el trabajo genuino.

Sigamos construyendo desde los barrios una alternativa política de los trabajadores

Esta perspectiva de lucha independiente de los gobiernos y sus políticas de hambre y ajuste es la que trazamos con el Polo Obrero y la unidad piquetera. Solo los trabajadores y la izquierda tenemos un programa de salida a la crisis que el Gobierno y la oposición patronal quieren hacer pagar a los trabajadores por cuenta y orden del Fondo Monetario Internacional.