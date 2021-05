Jujuy: importante movilización del Polo Obrero a la intendencia de Monterrico

Más de 500 compañeros del Polo Obrero de Monterrico se movilizaron a la intendencia reclamando asistencia urgente a los comedores populares de la ciudad que le hacen frente a la gravísima situación de pobreza y hambre que atraviesan los trabajadores. También se reclamó por vacunación para los esenciales de los comedores y trabajo genuino. El intendente del PJ, Nilson Ortega, se comprometió a recibir mañana viernes a las delegadas de los comedores, pero negándose a firmar el compromiso y enviando a la policía a amenazar con reprimir si continuaba la concentración. Frente a esta situación los compañeros resolvieron que las delegadas vayan a la reunión y en caso de no que no las reciban o no obtener respuesta a los reclamos, continuar el plan de lucha la semana que viene.

Estas movilizaciones a las intendencias, el Polo Obrero de Jujuy las está replicando en La Quiaca, Perico, San Pedro y San Salvador. En la misma línea el Polo Obrero jujeño le hará la propuesta a los compañeros del Frente de lucha piquetero para impulsar un plan de lucha provincial por todos estos reclamos haciendo responsable al gobernador Gerardo Morales.

