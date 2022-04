Debate en A Dos Voces.

El programa de TN, A Dos Voces, convocó a un debate entre el referente de la Unidad Piquetera y dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, y el legislador porteño y dirigente del espacio de Javier Milei, La Libertad Avanza, Ramiro Marra. Belliboni desnudó la integración política de los “libertarios” a los planteos y necesidades de la “casta política” y el servicio que prestan al FMI y al gobierno con su ataque a las manifestaciones contra el ajuste.

El intercambio entre ambos interlocutores fue precedido por una intervención del jefe de Gobierno porteño, Felipe Miguel, quien adelantó las mismas posiciones que Marra, falseando la realidad, al mencionar que las organizaciones sociales se quedan con los fondos del Estado, como intermediarias de los planes, y “obligan” a familias y mujeres a movilizarse con sus chicos.

Belliboni comenzó denunciando que eso no era cierto y que las organizaciones no intermedian en el cobro de los programas sociales, al tiempo que denunció que los manifestantes no pertenecen exclusivamente al conurbano bonaerense, sino a muchos barrios pobres y villas de CABA.

Respecto a la presencia de chicos menores responsabilizó al gobierno de la Ciudad y a la gobernación de PBA por la falta de jardines maternopaternales para que las familias sin recursos puedan dejar a sus chicos, lo que los obliga a manifestarse junto a ellos para poder sobrevivir.

Marra se sumó al funcionario de la casta política, señalando que ellos acaban de presentar un proyecto en la Legislatura de CABA para “sacarle los planes” a las madres que se movilicen con sus hijos. Belliboni tildó la iniciativa de machista: “Es castigar a la mamá que tiene que llevar al hijo a una movilización porque tiene que luchar contra el hambre”, añadió, agregando que “la brigada antipiquetera es funcional a la casta política, que quiere que no haya piquetes contra el ajuste”.

Gran parte de la intervención de Marra estuvo orientada a citar el Código Penal y a expulsar amenazas punitivistas contra el derecho a manifestación, queriendo evadir el debate sobre las razones que llevan a la lucha piquetera. “Si nosotros fuéramos gobierno van presos”, manifestó Marra, a lo que Belliboni respondió: “Si ustedes fueran gobierno el desastre sería mucho peor que ahora, como ocurre donde ustedes son gobierno”, citando la rebelión chilena contra el gobierno de Piñera en Chile.

Belliboni tuvo que explicar que la metodología de los planes sociales a cuentagotas, arrancados por las organizaciones piqueteras, no la plantearon los grupos piqueteros sino que es resultado de la negativa de los sucesivos gobiernos (macristas y kirchneristas), a cuyos ministros les han dicho “que se universalicen los programas sociales, que no sean para las organizaciones y que sean para todos los que lo necesiten ¿Saben lo que nos dijeron? Que no hay presupuesto ¿Saben por qué? Porque hay un ajuste ¿Saben por qué? Porque la situación social en la Argentina revienta por todos lados y se la quieren hacer pagar a los trabajadores (…) Marra solo habla de delitos”.

Respecto al cuestionamiento a los piquetes, Belliboni señaló que las y los desocupados solo ejercen el derecho constitucional a manifestarse y que los piquetes vienen desde los egipcios, hace 3.000 años, y son métodos históricos de los trabajadores para luchar por sus derechos.

Además, comentó que el periodismo habla de unos 800 piquetes en dos meses, pero que ellos solo son responsable de tres o cuatro: “Hay distintas otros miles de personas que están saliendo a cortar las calles por diversos problemas (…) La gente está desesperada por muchos problemas y los más graves son los problemas sociales que hacen que una persona coma con la comida que le dan desde el Ministerio de Desarrollo Social todos los días polenta”.

El intercambio se calentó cuando Marra, tras varias amenazas, se jactó de ser “peligroso”. “Tus ideas son muy peligrosas, son las ideas fascistas. Cuando ustedes asumen violan todos los derechos de la Constitución”, sentenció Belliboni, quien agregó que la fuerza de Milei se congracia con el derechista Bolsonaro, en plena crisis y retroceso político.

Para concluir, Belliboni señaló que la mayoría de los planes sociales los tienen los barones del conurbano, denunciando que Marra y Milei están a favor de eso. “Ahí sí que hay una casta y una superexplotación, que en vez de tomar trabajadores bajo convenio los superexplotan y les pagan $16.500 que paga el Estado nacional”.