La Unidad Piquetera gana las calles contra el hambre y el ajuste

“Necesitamos trabajo genuino, conectividad para la juventud, que necesita trabajo y educación. Que los programas sociales se aumenten para que una familia, mientras no haya trabajo, pueda mantener su nivel de vida y mantener a su familia con lo mínimo indispensable. Necesitamos también que se abran los programas sociales y que mejore la asistencia en calidad y cantidad a los comedores populares”, señaló Belliboni.Desde las 10 horas de la mañana las columnas de las organizaciones piqueteras combativas, nucleadas en la Unidad Piquetera, concentraron en las zonas de Retiro y Constitución (CABA) y en distintos puntos del país para manifestarse por trabajo genuino, asistencia alimentaria y aumento, apertura y libertad en los programas sociales.

Esta importante acción se inscribe en el marco de denuncias reiteradas, de dichas organizaciones al gobierno, respecto a las consecuencias del ajuste aplicado, en línea con la orientación del pacto negociado con el FMI. Señalan que persiste la situación de pobreza y desempleo, que los programas sociales ascienden a la suma insuficiente de $16.000 y que los comedores populares se encuentran superados por la demanda de nuevos comensales.

Agregan, entre sus denuncias, que el gobierno quiere bloquear la independencia y libertad de los trabajadores precarizados de los programas sociales, obligándolos a permanecer bajo el ala de los punteros municipales, donde son utilizados para suplir tareas que deberían ser reconocidas bajo convenio de la actividad y sujetos a todo tipo de manipulación y extorsión política y económica.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, puso de manifiesto las características masivas de la movilización nacional, al tiempo que denunció la represión de compañeros y compañeras en Campo Viera, provincia de Misiones, con detenidos y allanamientos intimidatorios.

Silvia Saravia, dirigente de Barrios de Pie, denunció que «lo que están implementando es un ajuste (…) tuvimos una reunión ayer, con altos funcionarios que nos plantearon que esto no se va a resolver, que no va a haber apertura del Potenciar Trabajo, que van a seguir insistiendo en tener de rehenes a quienes ellos mismos han anotado en el programa. Además que no van a poder tener 21 productos para entregar a los comedores y merenderos…”.

Las organizaciones de la Unidad Piquetera responsabilizan de esta situación a la política fondomonetarista aplicada por el gobierno de Alberto Fernández y tienen en vistas seguir con un plan de acción hasta obtener una respuesta y una salida satisfactoria a los reclamos urgentes de las y los trabajadores precarizados y desocupados. Algunas de estas organizaciones convocan a un plenario piquetero para los próximos 11 y 12 de marzo, que sin dudas será un punto de discusión y reagrupamiento de trabajadores para poder avanzar en acciones unitarias y en una salida común a esta crisis.

