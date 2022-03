Larreta quiso impedir el acampe piquetero y fracasó en el intento

El acampe piquetero se realiza en todo el país

Con un retén represivo, el gobierno de la Ciudad intentó impedir el derecho a la protesta. Mientras los compañeros iban bajando de los trenes y colectivos en Constitución se encontraban con los camiones de asaltos, los camiones hidrantes y un cordón policial de la Infantería que impedía cruzar la calle Garay en sentido al norte. Otro cordón policial se ubicaba en el Obelisco intimidando a madres y padres con sus hijos que se movilizaban contra el hambre.

Este amedrentamiento viene acompañado de una orden, que solicitó la titular de la Fiscalía N° 11, Ana Mercuriani, de confiscar e impedir la circulación con “elementos de acampe”.

Está colaboración que hace Larreta y la fiscal con el gobierno nacional se da luego de que el Ministerio de Desarrollo Social se haya negado a dar una respuesta a los reclamos más urgentes que la Unidad Piquetera viene poniendo en agenda hace mucho y con más profundidad luego del Plenario Piquetero nacional.

Como ya se ha explicado en el acampe pasado, y en la movilización al Consejo del Salario, no se puede seguir viviendo en estas condiciones, no puede ser represiva la respuesta al hambre y la miseria que no para de crecer en forma galopante.

Como ya había ocurrido en tiempos de Macri con una situación similar, en donde impedían de igual forma la llegada de los compañeros a la cita de la movilización, con la fuerza y la convicción de la lucha, discutida en cada barrio y en cada asamblea, y con la valentía aguerrida de los compañeros y compañeras hemos logrado superar los retenes represivos y llegar a las citas acordadas para continuar con el plan de lucha. Una vez más, la única grieta es entre este régimen hambreador, por un lado, y los trabajadores, del otro.

Otro dato a destacar, que va en consonancia con esta situación represiva, es la arenga que Milei y Marra hacen conformando un movimiento antipiquetero, criando un huevo fascista, mientras contradictoriamente llaman a los patrones del campo a cortar rutas.

Habiendo superado con fuerza los operativos represivos y con más fuerza con la que hemos salido de nuestras casas, desde los barrios más alejados llegamos al Ministerio de Desarrollo Social para continuar la lucha.