Las organizaciones piqueteras anuncian que sigue la lucha contra el hambre y la miseria

Con un comunicado de prensa, las organizaciones piqueteras acaban de anunciar que sigue vigente el plan de lucha por la provisión de alimentos, apertura de los programas sociales, aumento, vacunación y medidas sanitarias, con el que buscan obtener una respuesta del Estado para combatir el crecimiento de la pobreza y el hambre y la crisis agudizada por la pandemia y la segunda ola de contagios. Convocan a participar de una nueva acción el 27 de abril.

Se trata de las organizaciones que el pasado 8 de abril protagonizaron una masiva movilización nacional, con epicentro en el microcentro porteño, advirtiendo que la situación se ha vuelto insostenible en las barriadas obreras y que el gobierno nacional, y las provincias, han cortado el suministro de alimentos y de insumos para combatir la pandemia. Aquí se encuentra el Frente de Lucha Piquetero, que integra el Polo Obrero, y los sectores independientes del Estado.

Transmitimos a continuación el comunicado difundido:

Sin trabajo, sin vacunas y sin alimentos.

Pandemia más ajuste, una fórmula peligrosa

El gobierno de Alberto Fernández acaba de anunciar el cierre de algunas actividades y de la circulación de personas, una especie de toque de queda, desde las 20 hs. Sin embargo, las medidas no son acompañadas de los recursos necesarios para que lxs estamos por debajo de la línea de pobreza e indigencia, lxs que no tenemos trabajo, para que lxs precarizadxs e informales y quienes sostenemos a diario los comedores populares podamos lograr el ideal de “quédate en casa”.

La razón por la cual el gobierno no echa mano a los recursos necesarios para que la población se quede en su casa es muy simple: el ministro de economía Martín Guzmán está en Europa acordando el pago de la deuda externa con el FMI y al Club de París. Así el gobierno privilegia a lxs acreedores a costa de la salud de lxs trabajadorxs y desocupadxs. No hay ni elementos sanitarios ni elementos económicos para abordar esta crisis pero si llegan anuncios de suba de servicios y no se toman medidas contra los desalojos. El resultado será catastrófico en lo sanitario y en lo económico, más pobreza.

El ajuste no se detiene y está provocando la reacción de trabajadores de la salud de Neuquén, docentes y trabajadores de varias provincias.

Cuando el año pasado se planteó la cuarentena el gobierno hizo uso de algunos instrumentos que fueron limitados y no resolvieron el hambre de la población, como el IFE y un aumento de los alimentos para los comedores populares, aun así hoy nos encontramos en una segunda ola del virus con la cruda realidad de 42% de pobreza y sin medidas que se planteen combatirla. El anuncio de los $15.000 por única vez es insuficiente y acentúa la improvisación del gobierno.

Las organizaciones de la unidad piquetera no somos anticuarentena ni desaprensivxs con la salud de la población. Denunciamos que la reducción de la actividad económica está siendo acompañada de la aplicación de un ajuste que no se detiene.

Sin vacunas, sin trabajo y sin alimentos, como dijimos en la masiva movilización del 8 de abril pasado, no podemos aguantar.

Repudiamos los anuncios sobre las fuerzas de seguridad, seguimos exigiendo justicia por Facundo Castro. Reclamamos un seguro o subsidio a los desocupados, mientras dure la cuarentena, de $40.000 mensuales, y un salario mínimo, vital y móvil del valor de la canasta básica hoy en $60.000. Vacunación para quienes realizamos tareas esenciales en los comedores populares.

Por un verdadero impuesto mensual a las grandes fortunas, a los bancos, corporaciones. Atención inmediata al problema de la violencia patriarcal contra la mujer y disidencias sexuales, aparición con vida ya de Tehuel. Conectividad y dispositivos para la juventud de los barrios. Tierra para Vivir y producir.

El 27 de abril vamos a hacer oír nuestros reclamos. ¡No dejamos la calle si no hay respuestas!

POLO OBRERO -MTR HISTÓRICO – MTR VOTAMOS LUCHAR – C.U.Ba.☆M.T.R./MIDO – MAR – M29 – BLOQUE PIQUETERO NACIONAL(T.Or.Re- AGRUPACIÓN ARMANDO CONCIENCIA-RUP- O.T.L.)- MTR 12 DE ABRIL – FDU – BUEL – A TRABAJAR – ORGANIZACIÓN 17 DE NOVIEMBRE (M.D.L – LA WILLIAM COOKE- MUJERES EN LUCHA) – MTL REBELDE – M.B.T – FRENTE DE LA RESISTENCIA.

BARRIOS DE PIE – MST TERESA VIVE.

FOL (FRENTE DE ORGANIZACIONES EN LUCHA) -MOVIMIENTO DE LOS PUEBLOS (FRENTE POPULAR DARÍO SANTILLÁN CORRIENTE PLURINACIONAL; IZQUIERDA LATINOAMERICANA SOCIALISTA; MULCS MOVIMIENTO POR LA UNIDAD LATINOAMERICANA Y EL CAMBIO SOCIAL; MOVIMIENTO 8 DE ABRIL; IGUALDAD SOCIAL) – FAR Y COPA EN MARABUNTA – FOB AUTÓNOMA (FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES DE BASE, AUTÓNOMA) – OLP RESISTIR Y LUCHAR.

