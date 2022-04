Las razones y los métodos del acampe piquetero

Foto: Gentileza de Nicolás Parodi.

El plan de lucha piquetero, con este nuevo acampe en Desarrollo Social y en gran parte del país, vuelve a colocar el valor de la organización independiente de trabajadores y trabajadoras contra el ajuste. Desde Prensa Obrera asistimos a la movilización desde sus orígenes, retratando el esfuerzo de miles de desocupados y las razones de esta lucha sin cuartel contra la pobreza.

Comenzamos desde temprano, a media mañana, en la Estación de Lomas de Zamora, donde manifestantes de distintas asambleas del distrito se reunieron para viajar juntos en tren hacia la Ciudad De Buenos Aires.

Noelia, del Polo Obrero de Villa Centenario, nos comenta el esfuerzo que hace cada persona para luchar por trabajo y un seguro al desocupado, organizando desde el cuidado de sus hijos con algún familiar hasta los insumos para sostener el acampe y la olla popular para cenar a la noche en Desarrollo Social.

“Vinimos hasta la Estación de Lomas, de la Estación de Lomas tomamos el tren, que es más económico, hasta Constitución, y ahí hacemos la caminata”, relató Noelia ejemplificando el esfuerzo de movilizarse.

Cabe señalar que al llegar a Constitución los manifestantes fueron recibidos por un megaoperativo policial que, a sabiendas de que las familias pobres utilizan el transporte público para manifestarse, intentaban requisar carpas y bloquear la participación masiva en el acampe.

Germán, de la asamblea del barrio Olimpo, nos comentó que el reclamo que tienen no es un plan, sino trabajo digno, trabajo genuino. “No he visto ninguna fuerza política en particular que diera una respuesta, por lo menos de las mayoritarias, de las que están turnándose ahora en el gobierno”, agregó, al tiempo que nos explicó que se contactó con el Polo Obrero por medio de un amigo, quien le ofreció organizarse para luchar por una salida de los desocupados.

Vivi, quien se acercó al acampe desde el distrito de Hurlingham, puso de manifiesto que las y los piqueteros cuentan con oficios y experiencia laboral, en su caso en la industria textil y trabajando en distintos rubros y tareas, pero que no hay trabajo. Y que ella tuvo que luchar varios años para conquistar un plan social. Que el gobierno no regala nada.

La compañera fue muy elocuente a la hora de desarmar la falsa propuesta del gobierno y del ministro Zabaleta de que ellos ofrecen trabajo por medio de máquinas e insumos para las cooperativas: “No podemos competir con las empresas, es muy mal pago… ¿Cómo hacés para poder hacer un taller grande a las alturas de las empresas?”. Por su parte, en declaraciones a los medios, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, aclaró que el gobierno incluso incumple con las organizaciones con las cuales acordó la entrega de materiales e insumos, a pesar de que estas cumplieron todos los pasos solicitados.

Ezequiel, joven de 28 años de Almirante Brown, explicó que trabaja desde los 17 años y que es soldador y se encuentra desocupado. “En mi último trabajo que tuve, en negro en una metalúrgica, tuve un accidente que me perjudicó la mano y estuve un año parado. El empleador nos tenía en situación precaria, sin elementos de seguridad, y al momento que ocurrió el accidente, a la semana, me echó, sin indemnización y sin nada”, nos relató, ejemplificando la situación que padecen cientos de miles de jóvenes precarizados.

A días de cumplirse 40 años de la guerra de Malvinas dialogamos con Luis, quien hace ocho meses se incorporó al Polo Obrero para luchar por un plan social ya que no recibe ninguna asistencia del Estado, ni como excombatiente, ni está cerca de obtener su jubilación, si bien trabajo toda la vida como pintor y en changas de albañilería.

Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero resaltó el carácter nacional el acampe piquetero y el esfuerzo de cada compañero y compañera: “Es una organización enorme, de una punta a la otra del país, que muestra la capacidad de organización y de lucha que tiene la clase obrera y que muchas veces está bloqueada por la burocracia sindical”, señaló. Advirtió que de no haber una respuesta satisfactoria se profundizará el plan de lucha.