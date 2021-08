Mendoza: los piqueteros salimos a la calle contra el ajuste de los gobiernos

Mendoza será parte de una jornada de lucha piquetera muy importante, este miércoles 18 de agosto, en reclamo de trabajo genuino, alimentos, urbanización y vivienda y el cumplimiento de los compromisos de pago de planes sociales.

El Polo Obrero, Junto con organizaciones como FOL, el FPDS-CP, Violeta Parra y un grupo del MAR, cortará el principal acceso a la ciudad y se movilizará a Casa de Gobierno.

La provincia está siendo sacudida por una huelga y plan de lucha de los enfermeros, médicos y prestadores que no le da tregua al Gobierno de Suárez y tampoco al de Fernández, como tampoco lo hacemos los piqueteros.

El ajuste se siente fuerte y las expresiones de la crisis aún más. La provincia cuenta con más de 70 mil desocupados y en particular en el sector de la construcción: según datos de la Uocra una pérdida de 7.000 puestos de trabajo, situación que afecta muchísimo a miles de familias que viven en los barrios populares. Los últimos índices de pobreza llegan al 44%, más de 450 mil personas, y en niños de hasta 14 años sube casi al 58%.

La situación es intolerable y más cuando se ven los spots publicitarios de los bloques que representan al gobierno provincial y nacional.

El Frente de Todos llama a “volver a creer” y dice que “la vida es un carnaval”, como si no existieran una voraz pobreza y desocupación.

Cambia Mendoza se golpea el pecho y dice “Cuidá Mendoza” o “Mendoza está en vos”, una Mendoza que no cuidan porque hay niños que tienen que comer en un comedor popular e inclusive comenzaron los despidos en las bodegas.

Este mensaje no solo tiene un contenido electoral excepcional, mantiene una línea donde no se ponen como prioridad los reclamos populares. Con estos índices de pobreza y desocupación, se sigue pagando la deuda y se rescatan empresas millonarias mientras el hambre avanza, se ajustan las partidas alimentarias a los comedores, no se genera trabajo genuino y el déficit habitacional sigue siendo grave.

De un lado los que enfrentamos el ajuste, del otro los que bancan a los responsables

Esta situación abrió el debate desde abajo y en las organizaciones. Desde el Polo Obrero, como una organización que llama abiertamente a consolidar una alternativa política propia de los trabajadores y a defender la independencia política de clase expresada en el Frente de Izquierda, le hemos hecho llegar nuestro planteo a las organizaciones con las que salimos para que llamen a votar al FIT-U.

Creemos que es un debate necesario, ya que entendemos que debemos dar la lucha callejera pero también la electoral y que no podemos permitir que ningún luchador y luchadora que enfrenta a los gobiernos opte por una variante patronal responsable de la miseria y hambre.

En este sentido, defendemos el frente único y vamos a una jornada con este espíritu, donde hicimos un llamado especial a los sindicatos que están luchando contra los gobiernos a que formen parte de la medida.

Nos preparamos para una jornada y lucha que no solo va a ser masiva, sino un salto político en unificar posiciones con quienes luchamos contra el hambre en conjunto.

