Neuquén: comienza acampe piquetero contra el ajuste y por trabajo genuino

Desde el lunes 1 de septiembre comienza el acampe piquetero en rutas de la provincia en el que participarán los compañeros/as del Polo Obrero, FOL y Frente Popular Darío Santillán. La CTEP, que no es parte del acampe en las rutas, se suma a la jornada unitaria con movilizaciones en Casa de Gobierno. Los cortes se desarrollaran en Puente Carretero y Tercer Puente, que unen Neuquén con Rio Negro y Puente Carancho, a la altura de la ciudad de Senillosa. El jueves, se suman delegaciones y cortes del Polo Obrero en Zapala, ruta nacional 22 y en Chos Malal, en ruta nacional 40. Asimismo, se realizará una movilización en la ciudad de Cutral Co. En estas jornadas participaran mas de 6.000 compañeros y compañeras.

Las acciones condensan pedidos de reuniones, movilizaciones, conferencias de prensas, cortes por 24, 48, y 72 horas y marcha a la legislatura provincial, las cuales no han tenido respuestas de un gobierno que se aferra a derrotar al movimiento piquetero para continuar con el ajuste. Esta orientación lo tuvo a Gutiérrez congelando el salario de estatales durante todo el 2020, desarmando el aguinaldo y desguazando la ayuda social. En esa línea, el gobierno mantiene congelados los programas sociales en la cifra miserable de $7.000 y solo asiste a un 40% de la demanda en comedores y merenderos. En lo referente al trabajo genuino y obras públicas, el ejecutivo provincial levantó una mesa de negociación en el mes de abril para luego cancelarla por completo.

Luego de semanas de no hablar sobre los reclamos, el gobierno neuquino ha salido a desplegar su orientación de ataques a los reclamos. El ministro de Ciudadanía, Ricardo Corradi Diez, señaló que las organizaciones «son grupos de extorsión», siendo ilustrativo de un ministro que como parte de las empresas de su grupo familiar dejó en la calle a trabajadores/as de Clínica Cutral Co en medio de la pandemia. La ministra de Desarrollo Social, Adriana Figueroa, enfatizó que » ir a una marcha no es trabajar» haciendo alusión a que las organizaciones tienen como modalidad laboral asistir a las movilizaciones. Se tratan de nefastas declaraciones de una ministra que es la cabeza del ajuste en ayuda social. Luego, el diputado del MPN German Chapino pidió represión al solicitar que actúen jueces y fiscales.

El acampe y las acciones piqueteras son una instancia formidable de lucha contra el ajuste y por el trabajo genuino, enfrentando a un gobierno que pretende orientar todos los recursos en el salvataje de los grandes grupos económicos. Es que a la par de la negativa de atender la exigencia de las organizaciones, el gobierno impulsa una rebaja de 50% de ingresos brutos, inmobiliarios y de 500 millones de pesos de créditos a tasas subsidias a ramas del turismo y petroleras. Esta orientación ajustadora es la que se pone de manifiesto con la lucha piquetera y con las acciones llevadas adelante por nuestra compañera Patricia Jure, quien ha presentado un proyecto en favor de las demandas y conquistó firmas de la oposición solicitando una mesa de negociación al gobierno.

Las acciones que comienzan hoy son de enorme importancia para todo el movimiento de lucha, obrero y popular de la región. Por eso ha sido muy importante la actitud de los obreros ceramistas de paralizar la producción en Cerámica Neuquén y aportar al fondo de huelga, en una manifestación concreta de solidaridad de clase.

Viva la lucha piquetera por trabajo genuino. Abajo el ajuste.

