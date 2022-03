Resoluciones del Plenario Nacional Piquetero del 11-12 de marzo

Foto: Polo Obrero

Este plenario reivindica los métodos piqueteros, las asambleas, los cortes de ruta, ¡acampes y la rebelión popular de los pueblos contra los gobiernos ajustadores!, el objetivo de este plenario es el de discutir democráticamente y votar un programa, un pliego de reclamos y un plan de lucha hasta obtener las reivindicaciones que nos proponemos.

Que la crisis la paguen los capitalistas.

Libertad a los presos políticos.

Desprocesamiento y absolución de César Arakaki y Daniel Ruiz.

Libertad a Sebastián Romero y el rechazo a la extradición de Facundo Molares.

Abajo el pacto con el FMI, no al pago de la deuda externa.

Las estafas no se pagan.

Basta de saqueo ambiental extractivista.

La deuda es con los pueblos y la naturaleza, no con el FMI.

Abajo el ajuste.

Trabajo genuino.

Aumento en el monto del Potenciar Trabajo.

Ningún salario por debajo de la canasta básica.

Apertura de los programas, universalización.

Asistencia integral a los comedores populares.

Resoluciones sobre el plan de lucha

Martes 15 de marzo: acampe frente al Ministerio de Desarrollo Social en la ciudad de Buenos Aires en las vísperas de la reunión del Consejo del Salario.

Miércoles 16/3: marcha al Ministerio de Trabajo en unidad con sectores del movimiento obrero ocupado que se movilice ese día.

En todo el país con modalidad a acordar.

Jueves 31/3: movilizaciones, cortes de ruta y, si fuera necesario, acampes por 48 horas.

Miércoles 13 de abril: movilizaciones y cortes de ruta en todo el país. Con una movilización larga hacia el Ministerio Desarrollo Social en la ciudad de Buenos Aires.

Como parte del plan de lucha, nos preparamos para la construcción de una gran marcha federal, en fecha a determinar.