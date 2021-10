Río Negro: el Polo Obrero salió a la ruta por sus reclamos

En el marco de la jornada provincial de lucha de Río Negro, llevada adelante por el Polo Obrero, hubo dos epicentros de la movilización. En Villa Regina, medio centenar de manifestantes cortaron la ruta de manera intermitente, a la altura de la Plaza de Los Leones, y explicaron a los automovilistas el motivo del reclamo. Mientras que en Fiske Menuco (General Roca), cerca de un centenar de manifestantes marcharon desde Avenida Roca y Tucumán hasta la Ruta 22. Luego de dar una vuelta a la rotonda, se apostaron al costado de la cinta asfáltica y entregaron panfletos a los automovilistas.

El blanco de la protesta fue el gobierno provincial. El volante repartido manifestaba: “Sra. Gobernadora Arabela Carreras: mirar para otro lado no ayuda a solucionar la precaria situación de decenas de miles de familias trabajadoras en Río Negro. Exigimos: trabajo genuino y digno, ni precario ni flexibilizado; un plan de obras públicas de viviendas populares y mejoramientos barriales; asistencia integral para comedores y merenderos”.

En el marco de la protesta, la referente del Polo Obrero Norma Dardik manifestó: “La crisis social, de magnitudes históricas, a la cual la provincia no escapa, tiene claros responsables. Esta crisis se descarga particularmente sobre las familias trabajadoras que habitan los barrios más castigados de nuestras ciudades”, y agregó que “nos sentimos desoídos por la gobernadora. Hemos presentado innumerable cantidad de notas solicitando audiencia sin tener respuestas”.

Referentes del Polo Obrero de Fiske manifestaron que “el trabajo genuino es nuestro objetivo, pero desconfiamos de las iniciativas a que se están tomando a nivel nacional, donde queda claro que se quieren reemplazar los planes sociales por subsidios a las empresas para tener trabajo a bajo costo. El trabajo precario no es trabajo genuino, que no se apropien de esa consigna. Trabajo genuino es el que toma como referencia el costo de la canasta familiar y que contempla todos los beneficios de la ley, como el seguro, la obra social y los aportes jubilatorios. No somos ciudadanos de segunda”.

Mientras el gobierno provincial destina sus recursos al pago de una deuda que tenía como destino una promocionada lista de obras públicas que no aparecen por ningún lado, la situación de las familias de los barrios más carenciados desmejora día a día.

“Nuestro reclamo irá creciendo, porque la situación es cada vez peor y no tenemos intenciones de quedar mirando cómo nos empobrecen y explotan mientras una minoría privilegiada se enriquece cada vez más”, sentenció Dardik.

Read more