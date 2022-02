San Juan: “La gente no quiere trabajar” dice la patronal rural

Foto: Diario de Cuyo

A principios del mes de febrero del 2022, los medios de prensa locales informaron que los productores de uva, aceituna y ajo tienen inconveniente para contar con la gente que se encargue de la cosecha: “Todo parece indicar que la gente no quiere trabajar” y que la “otra causa que incide es la de los planes sociales que, como ya se ha comprobado, desalientan el trabajo” (Diario de Cuyo, 7/02).

Agrega: “Convencer a la gente que se sume a este trabajo es más una tarea de carácter cultural que de necesidad ya que, evidentemente, si no se acepta este tipo de trabajo es porque se cuenta con recursos” (ídem).

Se desprende de esta aseveración que el trabajador y su familia contarían con suficientes recursos para vivir con los $ 16.000 del Plan Potenciar Trabajo.

Esta afirmación provocaría una sonrisa a no ser por la desesperante situación que atraviesan los trabajadores rurales permanentes discontinuos o temporarios. Se trata de los trabajadores que se contratan estacionalmente para la cosecha.

El problema no lo constituye el Plan Potenciar Trabajo, por el cual se abona la mitad del salario mínimo vital y móvil, y que está por debajo de la línea de indigencia, es decir, no alcanza ni siquiera para subsistir.

El problema es que los productores y/o empresarios no registran a sus trabajadores y pagan salarios de miseria por u un régimen extenuante de trabajo.

Según datos extraídos del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) existe una tasa de informalidad en el trabajo rural del 83%. Es decir, no existe de registro por parte de la patronal del trabajador rural.

Este último no tiene como justificar la falta de contraprestación a la actividad asignada por el Plan Potenciar durante el período de cosecha, ya que su patrón lo tiene trabajando en negro para no realizar aportes ni pagar según convenio, es decir, el patrón no certifica que está trabajando en la cosecha.

Ante la certeza de que por estas inasistencias al Plan, tendrán, como dice el dicho, pan para hoy y hambre para mañana, ya que se les dará de baja, prefieren no anotarse para la cosecha, ya que entre 9 a 10 meses del año se quedarán sin Plan y sin trabajo en negro.

Además el Renatre detectó en el trabajo rural trata de personas y trabajo infantil.

Al respecto consigna un artículo periodístico del pasado año: “La semana pasada se conoció el caso de 120 personas que eran sometidas a trabajo esclavo en Sarmiento. Los empleados, oriundos del norte argentino, vivían en condiciones paupérrimas de hacinamiento y precariedad en una finca ubicada en La Colonia”. “Las empresas conocidas que están envueltas en la causa de explotación laboral son: Acequion S.A.; Ramfer S.A.; y Fideicomiso. Todas se encuentran ubicadas en Sarmiento y se dedican a la «producción y cosecha de cultivos oleaginosos, específicamente oliva»(Redacción Canal 13 San Juan TV, 16/3/2021).

Es así que debería quedar completamente claro, para cualquier persona que se suma a estigmatizar a los trabajadores que reciben Planes Sociales, que estos se ven obligados por el sistema a recibirlos, porque la opción es trabajo en negro, esclavizante, sin aportes, con salarios de hambre para, solamente y con suerte, un tercio del año viviendo en condiciones miserables.

Termina la nota del Diario de Cuyo diciendo respecto a la cosecha de este año: “En la consideración general se ve la necesidad de que desde las áreas oficiales se implemente algún tipo de incentivo para que los trabajadores temporarios vuelvan a esta actividad evitando perjudicar una producción bastante vapuleada en los últimos tiempos por la sequía, los bajos precios y las condiciones climáticas” (Diario de Cuyo, 7/02).

Como muestra basta un botón: el diario oficialista solo mira los “problemas” de los productores y empresarios, nunca la realidad y el sufrimiento del pueblo trabajador.

El sistema capitalista no tiene soluciones para el pueblo trabajador ocupado y desocupado.

Por eso nos organizamos en el Partido Obrero y el Polo Obrero, para luchar por nuestras reivindicaciones y por un gobierno obrero y socialista.

Por trabajo genuino, concurramos al Congreso de la Unidad Piquetera el 11 y 12 de Marzo.

¡No al ajuste alineado y el acuerdo con el FMI!

