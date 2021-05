Se fundó el Polo Obrero en Corrientes

El fin de semana pasado una delegación de la Mesa Nacional del Polo Obrero, compuesta por Gabriela de la Rosa, Edgardo Mari, Lucas Stevani y Eduardo Belliboni, recorrió la ciudad de Corrientes realizando asambleas en los barrios Arazaty, Sol de Mayo, 17 de agosto, entre otros, y visitando los obradores que se instalan a la vera del río Paraná, en las afueras donde trabajan cientos de familias de ladrilleros en condiciones medievales, invitados por delegados de los trabajadores.

Una numerosa asamblea del barrio Arazaty (monte de guayabas en guaraní), con centenares de jóvenes, se reunió en la canchita de fútbol del barrio para realizar una asamblea con la dirección del Polo Obrero.

Los reclamos y demandas de la población del barrio son muy similares a la que encontramos a lo largo y a lo ancho de todo el país, desde la Quiaca hasta Tierra del Fuego: falta de trabajo, conectividad para los jóvenes, asistencia alimentaria y trabajo para la juventud, con denuncias al gobierno nacional, provincial y municipal, quienes no atienden ninguna de estas demandas. El gobernador Gustavo Valdés, del Frente ECO-Cambiemos, sostiene el lema “Corrientes es de todos”, desmentido por las pibas y pibes correntinos, que no son dueños ni de vender su fuerza de trabajo.

Las pibas y los pibes manifestaron su voluntad de organizarse para luchar por sus reivindicaciones, que nadie atiende. Explicaron que la situación de falta de trabajo y comida lleva a la desesperación a las familias obreras que, además, ven cómo la dirigencia política local de ECO-Cambiemos malversa la miserable ayuda social por medio de sus punteros, que no tienen nada que envidiarle a los del PJ bonaerense.

En medio de las deliberaciones en el barrio Arazaty, apareció un fuerte operativo de infantería de la policía local y de Gendarmería, que intentó intimidar a la asamblea. Los pibes se mantuvieron firmes y la delegación del Polo Obrero rechazó la presencia policial, que a los pocos minutos se retiró del lugar. La juventud presente allí lo tomó como un triunfo, ya que quienes fueron expulsados son los verdugos de esas barriadas, son los que hostigan a la juventud cotidianamente para amedrentarlos y evitar, precisamente, lo que estábamos haciendo ese día: organizarnos para luchar.

Más temprano, en el barrio 17 de agosto, realizamos una reunión en la casa de una compañera que viene de romper con el Partido Justicialista local. Debatimos la situación política provincial con denuncias de maniobras y punterismo que conocemos bien y la desilusión de un conjunto de trabajadores y trabajadoras del barrio, que ven cómo se derrumban sus condiciones de vida con el ajuste que aplica el gobierno que han votado. Una asamblea posterior en el playón, en la que se sumaron delegados de los barrios San Roque Este, Mirador, Igarzabal, Tupac Amaru, 24 VVDAS, Zárate, entre otros, votaron un empadronamiento masivo, incorporar el método de la asamblea, la elección y revocabilidad de delegados y la acción directa por las reivindicaciones.

Por último, pero no menos importante ya que nos llevó gran parte del día sábado, recorrimos varios obradores que se establecen a la vera del río y tuvimos una serie de entrevistas con trabajadores ladrilleros, sus familias y los comedores populares que estos organizan, ya que su situación de precarización laboral e ingresos de miseria los obliga a una organización para la lucha contra el hambre, que con muy pocos recursos sostienen, para alimentar a sus familias en un cuadro de pobreza extrema.

En la visita a varios obradores, en distintos puntos de la ciudad, pudimos constatar la barbarie en la que trabajan estos compañeros. El sistema de trabajo de los trabajadores ladrilleros remite a los albores de la organización humana, descalzos, casi desnudos, sin herramientas, amasando el barro con las manos, por lo que terminan la jornada con barro en todo el cuerpo. Se amasa la materia prima de los ladrillos, la tierra que es sacada del río en carritos y que es preparada y amasada mediante un sistema de norias qué son generalmente tiradas por hombres o mulas, lo que muestra por sí mismo la brutalidad de la tarea, para luego cocinar ladrillos en hornos precarios durante horas y horas, en verano con altísimas temperaturas.

Esta actividad les provoca graves enfermedades laborales que no son atendidas ya que no tienen obra social, no existen las más elementales medidas de higiene ni de salubridad y su nivel de vida es menos que de indigencia. Muchos viven a la vera del río, sin condiciones sociales de ninguna índole. En jornadas agotadoras elaboran una producción que intentan vender por su cuenta ya que ni el gobierno provincial ni el municipal les quiere comprar su producción, que insólitamente es traída desde el Chaco para la construcción de viviendas y otras obras que realiza en la provincia.

En la ciudad existe un sindicato de ladrilleros fantasma, que no representa a uno solo de estos trabajadores y que canaliza los subsidios nacionales y provinciales a cooperativas de organizaciones oficialistas, especialmente al Movimiento Evita.

Los trabajadores han manifestado su voluntad de organizarse para luchar por sus condiciones de trabajo y por sus reivindicaciones y además se suman a esta comisión provisoria que ha constituido el Polo Obrero correntino con delegados que sostienen comedores populares en los barrios aledaños al río.

La constitución del Polo Obrero correntino es un hecho político importante en la provincia, que se sumará a la lucha nacional que llevamos adelante con el frente único de la Unidad Piquetera.

En los próximos días discutirán en sus asambleas un pliego de reivindicaciones elementales para presentar ante las autoridades provinciales y municipales, preparando una jornada de lucha en la provincia para impulsarlas si no hay respuestas.

En todas las asambleas y debates que recorrieron este fructífero fin de semana, se planteó la necesidad de superar las experiencias políticas de la que provienen la mayoría de los compañeros del novel Polo correntino, sobre todo con el PJ local, e impulsar la construcción del Partido Obrero de Corrientes, para desenvolver una alternativa política frente a las políticas patronales de los partidos del régimen, ECO-Cambiemos y el gobierno nacional del Frente de Todos.

Plantamos la semilla de un gran Polo Obrero que aspira ser un canal de lucha de los trabajadores. Adelante compañeros correntinos, bienvenidos al Polo Obrero, bienvenidos a la lucha.

