Los grandes medios atacan la protesta social

“¿Vos me estás cuestionando o me estás haciendo una entrevista?” fue la respuesta que Vivi, del Polo Obrero de Hurlingham, le dio al movilero de América 24 durante la jornada de movilizaciones previo al acampe del 15 de marzo, que daba inicio al plan de lucha votado en el Plenario Piquetero.

Los grandes medios de comunicación vienen desarrollando una campaña para desprestigiar a quienes se relevan contra la miseria social. Estamos frente a un ataque funcional al ajuste, perpetrado por medios y multimedios, como el caso de América 24. Fomentan una “opinión pública” reaccionaria, en el marco de la bronca popular contra el aumento de precios que empobrece a las familias obreras.

Previo a la votación del pacto con el FMI del Frente de Todos y la oposición, estos medios se encargaron de bombardear con la idea de que sin acuerdo íbamos al default. Hoy, el movimiento piquetero combativo es quien viene dando una tenaz lucha contra los ajustes que ese acuerdo con el Fondo provoca, y lo hace con acciones directas en las calles, votando planes de lucha, realizando asambleas en cada rincón de cada barrio en todo el país, y es atacado por esos mismos medios.

En cada movilización, este periodismo anda como hiena buscando a trabajadores desocupados/as movilizados no con la intención de informar, sino buscan que un sector de la sociedad tome posición en contra de los piqueteros. Estos son los mismos periodistas que nunca cuestionan a los funcionarios, o a los empresarios, quienes nos endeudaron y empobrecieron en las últimas décadas.

La conciencia de clase que la compañera Vivi demostró al responderle al periodista de A24 fue viralizada y destacada por propios y ajenos ya que, en lugar de caer en la provocación, lo puso en su lugar, explicando el motivo del piquete, su testimonio de trabajadora textil overloquista frente al ignorante periodista y con sencillas palabras, su presencia junto a los compañeros, repasando el pliego de reclamos por aumento de salario, por aumento en la partida alimentaria para los comedores que cada vez se llenan más y no dan abasto, del trabajo genuino y de la unidad en el reclamo, porque “si vengo yo sola no me van a escuchar”. Fue en ese momento que, cansada de las provocaciones, cuestionó el rol del periodista desnudando su intención y reivindicando la jornada de lucha. Incluso al quedar al borde del ridículo y sin argumento, el disque periodista la acusó de haber votado al FdT (¡!), lo cual la compañera rápidamente desmintió.

También combatió la idea de que los piqueteros “son vagos”, ya que con 16.000 pesos nadie puede vivir, por eso el trabajo en la informalidad es uno de los más numerosos en las barriadas. La crisis y los ajustes se llevan por delante los puestos de trabajo y no se recuperan, no existe oferta laboral, más allá de que se llenen la boca, tanto de parte del gobierno y de la oposición, hablando de convertir los planes en trabajo, una impostura más de los ajustadores.

La viralización de la respuesta de Vivi la ha llevado a recorrer algunos otros medios, en los que fue consultada acerca de la propia entrevista con el movilero de A24, y pudo nuevamente plantear el pliego de reclamos que continuarán en las calles hasta ser atendidos.

Algunas de las reflexiones en la rueda de prensa, como en Crónica y Radio Con Vos, dan impulso y fundamentan la lucha que continúa. En la entrevista radial le preguntaron qué le diría a un periodista que la crítica y su respuesta fue “¿qué haces si te levantas con 500 pesos para todo el día?”. En Crónica fue consultada sobre qué creía que se viene para nuestra sociedad si seguimos así, a lo que Viviana respondió: “esto no trae nada bueno”.

Las medidas de lucha se van a profundizar, y los medios que defienden el ajuste y todo este régimen seguramente estarán al acecho para atacarnos. Es importante que todos los compañeros y compañeras se conviertan en voceros de estas batallas. Preparemos con todo el próximo paso del plan de lucha por la apertura de los programas sociales, por el aumento de su monto, por aumento en la calidad, variedad y cantidad de los alimentos, y por la libertad de organización en el Potenciar Trabajo.