3J: nos movilizamos al Ministerio de Mujeres y Diversidades contra el ajuste y los femicidios

Una gran jornada de movilización se desarrolló este 3J, a seis años del primer #NiUnaMenos, la enorme gesta del movimiento de mujeres y diversidades que se levantó en contra de los femicidios y todas sus demandas.

Temprano, desde las 8:00 realizamos junto al resto de las compañeras del Frente de Izquierda – Unidad un corte en Callao y Corrientes. Luego, a las 11:00, movilizamos con el Plenario de Trabajadoras y el Polo Obrero desde el Obelisco al Ministerio de las Mujeres, con los mismos reclamos que siguen vigentes desde hace seis años. A las 16:00 concentramos, también junto a la Agrupación LGTBI+ 1969 y la Unión de Juventudes por el Socialismo, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, reclamando la aparición urgente con vida de Tehuel.

«A 6 años del 3 de junio del 2015, que puso en escena los femicidios y la violencia contra la mujer, nos vamos a movilizar al Ministerio de las Mujeres denunciando la impostura de ese presupuesto de ajuste ‘con perspectiva de género’ y reclamando un verdadero programa y plan para mujeres en situación de violencia», dice Romina Del Plá, dirigente nacional del Partido Obrero y el Plenario de Trabajadoras. «Venimos luchando hace décadas, pero año tras año se agrava la violencia hacia las mujeres y diversidades. Denunciamos la clandestinidad del Plan Acompañar y su incompleta insuficiencia. Un programa de $20.000 y por seis meses no alcanza. Nos movilizamos por un programa integral para las víctimas de violencia y bajo este programa».

De acuerdo al último informe del Observatorio Lucía Pérez, desde el 1 de enero al 31 de mayo de 2021, se produjeron 127 femicidios y travesticidios, y 103 hijes quedaron huérfanos entre ellos, el 63% menores de edad. «No hay nigún tipo de políticas reales, son solo promesas por parte del gobierno. No hay medidas para el hambre, la miseria, la violencia de género que sufren las mujeres en nuestro país», indica Vanina Biasi, dirigente nacional del Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero. «Hoy movilizamos centralmente al Ministerio de Mujeres. Las mujeres más pobres irán a reclamar por un acceso democrático al Plan Acompañar, no queremos más revictimizaciones, queremos un sistema integral de asistencia a las mujeres».

Estas muertes se materializan luego de una peregrinación por comisarías, fiscalías, juzgados que no garantizan la seguridad de las mujeres que denuncian y el total desamparo y victimización por parte del Estado, que no brinda herramientas de contención a las mujeres que son víctimas de violencia.

Incluso, a 6 años del primer Ni Una Menos, podemos verificar que la creación del Ministerio de las Mujeres (una de las demandas del movimiento en aquel momento), no nos trajo ningún beneficio. La creación de este Ministerio no elevó el estatus de la lucha para combatir la violencia de género, sino que sirve para cubrirle las espaldas al ajuste del gobierno de Alberto Fernández, en la misma orientación que el macrismo. Este ajuste en materia de género se refleja en anuncios que no se cumplen, etiquetas de género en políticas asistenciales que no resuelven la realidad que viven las mujeres y en un Programa Acompañar que ofrece migajas a las víctimas de violencia de género.

El fracaso de los ministerios se tiene que materializar en construir una organización propia de las mujeres, autónoma, una organización independiente de los gobiernos y del Estado que pueda efectivamente implementar un plan de políticas de asistencia a las mujeres para que realmente podamos salir de las situaciones de violencia de género.

La convocatoria al Ministerio de la Mujer reclamó asistencia real para las víctimas de violencia de género, por justicia y presupuesto real. El Ministerio lanzó el Programa Acompañar como propaganda oficial en la materia, pero su difusión fue nula. El resultado es que hay una cantidad ínfima de mujeres que logró anotarse. De esta acción callejera participaron activamente las trabajadoras de casas particulares, quienes luego de un debate de plan de acción en el congreso nacional del PDT resolvieron la puesta en pie de una agrupación clasista de alcance nacional, para avanzar en sus reclamos como trabajadoras sumamente explotadas, con la perspectiva de construir un sindicato que represente sus intereses.

Luego del extraordinario congreso nacional del Plenario de Trabajadoras, que reunió a miles de luchadoras de todo el país este 26, 27 y 29 de mayo, las invitamos a sumarse a las acciones con una perspectiva de lucha independiente de los gobiernos y las iglesias. En el marco del plan de lucha resuelto, este #3J ganamos las calles por #NiUnaMenos y por todos nuestros reclamos.

