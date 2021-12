A un mes de su desaparición ¿Dónde está Aylén Di Cecco?

Florencia Lena es prima de Aylén Di Cecco, la joven de 18 años de Merlo que está desaparecida desde hace un mes. En esta entrevista a Prensa Obrera nos cuenta cómo está la causa y qué sospechan desde la familia.

Florencia, estamos a casi un mes de la desaparición de Aylén y la primera pregunta es ¿Qué novedades tienen sobre su paradero?

FL: De Aylén no tenemos ninguna novedad todavía, la siguen buscando por Capital Federal pero todavía no hay novedades.

¿Se acercó alguien de la municipalidad, de la fiscalía, de la propia comisaría a hablar con ustedes para ofrecerles algún tipo de ayuda?

FL: Hace 9 días atrás se acercó gente de Desarrollo Social de Merlo para brindarnos un tipo de ayuda, para los nenes más que nada pero al día de hoy no me contestan mensajes, no me llaman ni nada, es por eso mismo que vamos a ver si podemos acercarnos nosotros directamente al juzgado de niñez de Morón.

Contame un poco cómo es Aylén ¿Qué le gusta hacer, está estudiando? ¿Tiene amigos en el barrio?

FL: Aylén cuidaba a sus dos hermanos menores, llevarlos al colegio, lavarles la ropa, cocinarles, lo que generalmente hace una mamá. En el barrio tenía de amigas a dos mujeres grandes.

¿Hace cuánto vive en el barrio donde desapareció?

FL: Aylen vive en el barrio Cascallares hace seis meses que se habían mudado.

¿Ustedes hicieron la denuncia en la fiscalía, qué sospechan que pasó?

FL: Si, nosotros hicimos la denuncia en la fiscalía de Morón ya que en la Comisaría de Mariano Acosta no nos tomaron la denuncia al día siguiente de que ella se va. Lo que estamos sospechando ahora, más teniendo en cuenta que mañana ya va a ser un mes y que no hay nada ni una pista de ella, que la tiene alguien en contra de su voluntad, que la tiene alguien porque si ella quisiera volver pediría a cualquier persona un teléfono prestado como lo hizo el día 18 que le pidió a una kioskera y no se lo quiso prestar porque según ella no tenía crédito, yo misma se lo pregunté y me dijo que no la volvió a ver más. Pensamos que la tiene alguien por la zona de Congreso, Retiro.

¿Alguna vez mostró indicios de querer irse de la casa?

FL: No, ella nunca intentó irse de su casa por el tema de que ella es la que cuida a sus hermanitos

¿Cómo fueron los días previos? ¿Cómo fue el día de la desaparición?

FL: Por lo que me cuentan sus hermanitos ella tuvo una discusión con sus hermanos mayores por un tema que ella quería tener una relación con un chico que a los hermanos no les gustó y entonces tuvo una discusión, al día siguiente ella prepara su ropa y se va. Dejó a los hermanitos en la escuela y más o menos dos horas después ella se va, avisándole a una vecina pidiéndole una sube prestada la cual se la presta y se va.

Muchísimas mujeres estamos expuestas a la violencia ¿Sabés si Aylén sufría algún tipo de violencia en su casa?

FL: Según sus hermanitos no, que yo sepa no.

Si Aylén pudiera escucharte ¿Quisieras decirle algo?

FL: Lo único que quisiera decirle a Aylén es que si llega a saber que la estamos buscando es que se acerque, si no la tienen en contra de su voluntad que se acerque a ver a sus hermanitos que la extrañan mucho, que no tenga miedo que nadie la va a juzgar si se quiso ir con otra persona porque ya es mayor de edad y nadie le va a reprochar nada. Queremos saber que está bien y nada más.

Desde el Plenario de Trabajadoras acompañamos el pedido de aparición de Aylén Di Cecco. Exigimos al intendente que asista económicamente a la familia de Aylén que, como la mayoría de las familias trabajadoras de Merlo, están pasando muchas necesidades y que ponga todos los medios al servicio de la búsqueda.

#ApariciónConVidaDeAylenYa

#NiUnaMenos #ElEstadoEsResponsable