Actividad del Polo Obrero de La Boca contra la violencia de género

Luego del 8 de marzo, en el que el Polo Obrero tuviera una presencia destacada en la movilización, la asamblea de mujeres del Polo Obrero de La Boca, junto a compañeras de la Villa 31, llevaron adelante una jornada de denuncia, reclamo y visibilización contra la violencia hacia las mujeres.

Con la inauguración de un mural reclamando justicia por la compañera Esther Mamani, víctima de femicidio y militante del Polo Obrero, responsabilizando al Estado por los femicidios y contra el hambre y el ajuste, concluyó una jornada que contó con una charla cuya oradora fue Vanina Biasi, dirigenta del Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero.

El encuentro concentró un breve recorrido por las necesidades de las mujeres trabajadoras ocupadas y desocupadas, en todos los terrenos de la vida.

Vanina señaló la violencia contra mujeres e infancias como elementos fundantes de este régimen social y funcionales a los gobiernos antiobreros que tenemos. Y remarcó la necesidad imperiosa de organizarse alrededor de los reclamos concretos de creación de un Consejo Autónomo de Mujeres y jueces revocables y electos por las mujeres desde los 13 años de edad.

La compañera dejó planteada la innegable responsabilidad del Estado que, en medio de la pandemia, el hambre y el ajuste, deja en manos de las mujeres su propio cuidado, con campañas como el “barbijo rojo”, pero que no ha movido un dedo para que la vida de las mujeres trabajadoras en general, y en particular las víctimas de violencia de género, tuvieran respuesta a sus necesidades, pese a haber abierto un Ministerio de la Mujer, vaciado y sin políticas reales que coloquen las necesidades reales de las mujeres en primer lugar.

Plan de trabajo

Dos campañas quedaron planteadas al calor de la situación política de hambre, miseria, ajuste y represión. La movilización del frente de lucha piquetero del 18 de marzo, que dará continuidad al plan de lucha votado en el Plenario Nacional Piquetero del Parque Lezama contra el hambre y el ajuste, y por los reclamos concretos de las mujeres de las barriadas pobres. Y la movilización del 24 de marzo en la que, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se pondrá en pie un reclamo rotundo contra la represión de ayer y de hoy, como en el caso de la provincia de Formosa en la que el protegido del gobierno nacional, Gildo Isfràn, viola los derechos humanos y somete a múltiples violencias a mujeres y niñes, sin nada que envidiarle a Berni, responsable directo de la desaparición y asesinato de Facundo Castro. O en el pasado reciente de Bullrich, con la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado.

Es decir que el hilo de continuidad entre la última dictadura militar y los sucesivos gobiernos se ven conectados por la entrega permanente del pueblo trabajador y sus verdaderos reclamos.

Desde la asamblea del Polo Obrero de La Boca conformaremos las columnas que saldrán a la calle en las fecha que trazan una agenda de lucha, y convocamos a seguir organizándonos alrededor de estos planteos: basta de femicidios; el Estado es responsable; basta de ajuste y represión; a 45 años del golpe de Estado de 1976 no olvidamos, no perdonamos, no los reconciliamos; 24 de marzo, marcha a Plaza de Mayo y a las principales plazas de todo el país.

Read more