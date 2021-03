Amenazan a la víctima del intento de femicidio en Tanti

El policía Cristian Molina y Ramona Esther Villán

Adrián Villán, hijo de Ramona Esther Villán, denunció en el diario Carlos Paz Vivo! las amenazas sufridas por su mamá, mientras permanece internada luego del disparo que recibió el jueves pasado del sargento Cristian Molina, en un claro intento de femicidio.

Afortunadamente la víctima se encuentra estable, consciente y ha podido dar aviso a su hijo de lo que ocurrió el jueves, cuando sucedió el hecho de violencia.

Así, Adrián indicó que su mamá había discutido con Molina, en su negocio, luego de que éste tratara de mala manera a su hermano menor, y discutiera con su hermana. Acto seguido, el policía se retiró solo y procedió a encerrarse en la casa que compartía con Ramona, lo que llevó a una nueva discusión en la que ella le pedía que se vaya.

Según relató Adrián, “mi vieja le insiste. Él hace pis en una taza y se lo tira por la cara. Y mi mamá se puso re mal, se metió en la pieza y él fue atrás de ella y cierra la puerta. Y la quiere golpear, mi mamá se defiende y le da un rodillazo. Él se cae al suelo, se levanta, agarra el arma que estaba arriba del ropero. La abraza fuerte y le apunta en la cabeza. Y le gatilla una vez y no sale la bala. Y le dice: Vos vas a ser para mí o no vas a ser para nadie. Dispara otra vez y allí sale la bala que le pega en la nuca”.

Después de eso, relató que el policía cargó en el auto a su mamá y “empiezan a dar vueltas por Tanti sin ir a ningún lado. Y mi mamá gritaba del dolor, pedía auxilio y abre la puerta para tirarse del auto. Él la agarra del brazo y no la deja salir. Llegan directo al dispensario y él se va. Mi madre grita: él me quiso matar, fue él que me disparó, no lo dejen ir. Ahí se desmaya y no se acuerda más nada”.

Esta situación de violencia no es es nueva para los familiares de Ramona Esther Villán. Según sus hijos, Ramona era continuamente agredida en forma verbal por su pareja. Este hecho es el punto de mayor violencia, lo cual deja a su familia con temor a las represalias que el policía o sus familiares puedan tomar en su contra. Sobre todo porque ya recibieron amenazas, y están bajo custodia policíaca, lo cual no resuelve la situación, teniendo en cuenta que el propio agresor pertenece a las fuerzas represivas.

Por esta razón, el lunes 29/03 a las 11 horas habrá una concentración en la plaza 25 de Mayo de Tanti, convocada por la colectiva Vivas Nos Queremos de Tanti y Cabalango.

Exigimos justicia por Ramona y continuamos en la lucha por el desmantelamiento del aparato represivo del Estado, a la par que exigimos la creación de organismos de mujeres y diversidades independientes, electos y con presupuesto para la lucha contra la violencia de género. El Estado es responsable.

