Chaco: denuncian al Juez de Faltas Municipal, por violencia de género en Villa Ángela

El 5 de octubre Mario Francisco Javier Ghidini, Juez de Faltas de la ciudad de Villa Ángela, fue denunciado por su ex pareja por violencia de género.

La víctima fue golpeada, amenazada y estuvo presa de su libertad en el domicilio del juez. Cuando logró salir de la vivienda, tuvo que pedir ayuda a una vecina para retirar sus partencias. Mientras realizaba la denuncia, en la División Violencia Familiar y de Género, recibía en su celular mensajes amenazantes de parte de Ghidini.

Los hechos fueron plasmados en la red social Facebook y se viralizaron, creando una ola de solidaridad hacia la víctima y de indignación por la inactividad de la justicia ante un violento con antecedentes -en enero de 2019 fue denunciado por otra de sus parejas.

La denuncia por redes sociales, de parte de las víctimas, tiene su origen en la situación de indefensión en la que se encuentran, por la protección judicial y política que reciben estos funcionarios violentos. En Villa Ángela, no es la primera vez que un funcionario es denunciado por violencia contra una de sus parejas y la causa no prospera o se dilata en la justicia. En 2016, el Secretario de Gobierno de la Municipalidad, Boris Baluk, fue denunciado por violencia de género por su ex esposa, siguiendo – al igual que en este caso- en su cargo. En 2020, una trabajadora de salud precarizada, denuncio al director del hospital Salvador Mazza, Simón Bali, por acoso sexual y persecución laboral, su abogada denuncia encubrimiento judicial y político para encubrir el caso.

Para terminar con estos atropellos judiciales y políticos contra las mujeres, es necesario poner en pie una organización de mujeres en Villa Ángela, independiente del poder político y judicial, que levante todos los reclamos de las mujeres cuestione este estatus quo machista que gobierna la ciudad.