Citan a indagatoria a Fabián Gianola por abuso sexual en el ámbito laboral

Fabián Gianola fue llamado a indagatoria para el próximo viernes por 6 acusaciones de delitos de abuso, incluido abuso sexual. La decisión fue tomada por la jueza en lo criminal y correccional porteña Ángeles Mariana Gómez Maiorano, tras un pedido de la fiscal Mariela Labozzetta, que conduce la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Estos hechos ocurrieron en el ámbito laboral donde el acusado ejercía abuso de poder y sus víctimas eran sistemáticamente desplazadas de sus trabajos.

En la mayoría de los casos, los hechos cuentan con la complicidad de las empresas, particularmente del grupo América, dueño de gran parte de la televisión argentina.

“Estábamos en un programa de radio y la primera vez me dio un beso en la boca y la segunda me tocó. Fue tremendo. Tengo un testigo que fue a declarar (un compañero de la radio)… Estábamos en el aire. Él me mete la mano, lo mira a mi compañero y se ríe. En ese momento yo me sobresalté y me dieron unas ganas de llorar, pero saben que como profesional uno tiene que bancársela hasta el final del programa”, testimonia una de las víctimas en el programa “Nosotros a la mañana”.

La colectiva Actrices Argentinas denunció en sus redes sociales esta situación planteando que este tipo de situaciones están lejos de ser una excepción. La precariedad laboral en el marco de la televisión, la publicidad, el cine y el teatro, son terreno fértil para que el abuso y la violencia sigan siendo la norma, particularmente en gerentes, jefes o actores con larga trayectoria y cartel.

Estos casos son un reflejo más de la necesidad urgente de que se establezcan en los convenios de trabajo cláusulas que prevengan y defiendan a las compañeras contra la violencia de género y por estabilidad laboral en todas las ramas.

Basta de complicidad empresarial

Justicia por las compañeras

No queremos más violencia en nuestro ambiente de trabajo