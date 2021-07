Córdoba: dos intentos de femicidio en un mismo día

María Garay de 55 años se encuentra internada en grave estado en el Hospital Misericordia de Córdoba por la fractura de cráneo con hundimiento que su expareja le habría ocasionado. En horas de la madrugada, en la vivienda ubicada en calle Amsterdam de barrio Estación Las Flores, María estaba durmiendo junto a su actual pareja Damián Jesús, cuando su ex habría iniciado el ataque con golpes en la cabeza de la mujer y apuñalando en el tórax a la pareja.

Mientras que la pareja de la mujer está fuera de peligro, ella se encuentra en grave estado. Todo lo acontecido fue presenciado por la hija de 14 años de la mujer. Por el momento, el agresor no ha sido detenido.

El segundo caso en el mismo día

Este intento de femicidio no es el único; una mujer de 28 años se encuentra internada, luego de que su pareja de 32 años le tiró alcohol en la cara y le prendió fuego, en el pasaje Torres de Barrio Juniors.

Ambos casos no son coincidencia, sino que responden a políticas de vaciamiento del contenido de la cuestión de género, que no promueven los que predican. Un Ministerio de la Mujer que en los hechos existe para la foto, que no ofrece respuestas a la situación de violencia reinante que padecen mujeres y diversidades. Tampoco hay ESI en las escuelas, no hay casas refugio, no hay apoyo económico real, no hay contención psicológica, y la lista sigue, y por ello el Estado provincial de Juan Schiaretti es responsable.

Por eso necesitamos urgente un Consejo Autónomo de Mujeres y diversidades, como el que planteamos en el Concejo Deliberante de Córdoba Capital, y la necesidad de un desmantelamiento del actual aparato judicial, para estructurar un sistema judicial que todxs elijamos, en el que el fuero de género responda ante los hechos en forma integral, y no burocráticamente, con órdenes de restricción vacías. Basta de violencia hacia las mujeres.