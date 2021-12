Cordoba: imputan por abuso sexual y abuso de autoridad a Jorge Merlo, jefe comunal de Valle de Anisacate

Foto: Resumen de la región

El jefe comunal de Valle de Anisacate, Jorge Merlo, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal calificado por el uso de un arma de fuego y abuso de autoridad. Los abusos habrían sido durante más de una década y media; la denunciante, una ex empleada de la comuna, presentó en octubre la denuncia por abuso sexual.

En una entrevista para Canal 12, la denunciante pudo comentar el inicio de los hechos: “Esto comenzó en el año 2001 cuando fui a pedir trabajo. Yo era menor de edad y me manipuló de tal manera que llegó a someterme como una esclava. Tenía que hacer todo lo que él me decía porque si no, perdía mi trabajo y corría consecuencias mi familia”. Además, asegura que debió empezar tratamiento psicológico “a causa de tantos años de violencias de todo tipo: institucional, económica, emocional y física”.

“Yo vengo de una familia muy humilde, así que estaba feliz de arrancar en un trabajo que me ayudara a mantener a mi madre y tres hermanos, sin saber que en ese momento comenzaba mi calvario”, agregó, asegurando que durante años Merlo hizo de su vida una pesadilla.

Luego de años de abusos quedó embarazada de una niña que aún hoy, el jefe de la comuna y violador, no reconoce. “A partir de los abusos, nació una criatura que es mi hija. Tiene 17 años y él no la reconoce aún. También está bajo juicio de filiación para que hagan el ADN”, pudo comentar.

A pesar de manifestar que vive con “terror” por lo que pueda ocurrir o pueda hacerle Merlo, el acusado sigue sin detención, ya que “se entiende que no hay riesgo procesal”. A esto hay que agregarle que cuando se conocieron las primeras denuncias en octubre, el presidente comunal de Valle de Anisacate, y acusado de violar y maltratarla durante 17 años, junto con la tesorera, desarrollaron un comunicado cuestionando los dichos de la víctima en su primera entrevista con el sitio web “Mi Valle”.

Además, la víctima no puede trabajar para no mantener contacto con su agresor mientras que él puede seguir desarrollando su vida con total tranquilidad. Estamos frente a una total revictimización por parte del Estado.

Nos encontramos frente a un Estado que lejos de proteger a las mujeres y diversidades es de por sí violento; este caso es un claro ejemplo de esto.

Cabe destacar además que mientras los gobiernos aseguran que vienen a garantizar derechos a las mujeres, un Ministerio de la Mujer vaciado y leyes como la ley Micaela, sin ningún tipo de presupuesto, nada vienen a ofrecerle a las mujeres y diversidades. Lejos de eso, es una lavada de cara para este Estado que es el primer violento y por ello sujetos dueños de poder como Merlo pasan su vida torturando y violentando mujeres.

Es urgente y necesario que las mujeres nos organicemos, por ni una menos y contra los abusos sexuales. Nos sumamos al pedido de destitución de Jorge Merlo, por parte de la Asamblea Ni Una ,Menos y la Red Feminista Paravachasca. Basta de abusos, el Estado es responsable. Vamos a organizarnos por un Consejo Autónomo de Mujeres yDiversidades.

