Córdoba: por un Encuentro de Mujeres y Diversidades de lucha y organización independiente

Este sábado 9 de octubre tendrá lugar en Córdoba el Encuentro de Mujeres y Diversidades en un cuadro de agravamiento de la realidad que vivimos en la provincia y el país como consecuencia directa del ajuste de todos los gobiernos.

La creación de Ministerios de Mujeres y Diversidades lejos estuvo de atender las principales demandas de un movimiento que no postergó las calles para luchar contra el ascenso de la violencia, el desempleo, la precarización laboral y la pobreza que nos tiene como principales afectadas. Mientras, las funcionarias designadas a dedo por los gobiernos destinaron todos sus esfuerzos y recursos a justificar y encubrir una orientación fondomonetarista incompatible con cualquier defensa de los derechos de género.

Las propias trabajadoras del Polo de la Mujer fueron las primeras en salir a denunciar a la Ministra Claudia Martínez por los despidos, el cierre de áreas y el recorte presupuesto destinado a la asistencia y contención durante la pandemia. El gobierno de Juan Schiaretti como nadie aprovechó la pandemia para profundizar el ajuste reforzando el rol del aparato represivo, llevando adelante un robo histórico a la Caja de Jubilaciones, dejando sin cargo a maestras suplentes e interinas, atacando convenios colectivos de trabajo y reprimiendo toda lucha obrera o popular.

Ahora, en campaña electoral, prosperan las iniciativas para revertir la ruinosa situación en la que nos hundieron, pero lo hacen con migajas como el programa Por Mi impulsado por la propia Alejandra Vigo, mientras las empresas se benefician con más subsidios estatales y trabajo precario.

La derrota electoral y la reafirmación de un curso derechista del gobierno nacional con la designación como jefe de Gabinete del reaccionario antiderechos Juan Manzur es otra demostración de que no hay respuesta a nuestras demandas y aspiraciones más profundas si no es con independencia de los gobiernos ajustadores y las iglesias. El reforzamiento derechista no excluye al gobierno de Schiaretti que mucho antes, en marzo de este año, había designado a un reconocido hombre del Opus Dei y las empresas, Manuel Delgado, como fiscal general de la provincia.

Por caso, el ascenso circunstancial de Juntos por el Cambio, y en particular de la variante más reaccionaria que representa el juecismo en nuestra provincia, ligado a la iglesia y a los genocidas, más temprano que tarde chocará con la resistencia de las mayorías populares no dispuestas a someterse a la barbarie que depara el FMI.

En la vereda opuesta a los ajustadores y represores estamos las que engrosamos las filas del desempleo y la pobreza, luchando por trabajo genuino y por el derecho a la vivienda digna. Las miles de trabajadoras precarizadas por el salario y las jubilaciones, contra la entrega de las burocracias sindicales; el universo de trabajadoras de casas particulares que se pone en pie por el salario y las condiciones laborales, contra toda impostura y demagogia estatal.

Las madres protectoras contra el abuso sexual en las infancias y adolescencias amparado por un andamiaje judicial de misoginia y revictimización sostenido por el poder político. Las que gritamos #NiUnaMenos, el Estado es Responsable, exigimos la aparición con vida de Tehuel, la de todas las pibas que se llevaron y el desmantelamiento de la redes de trata que actúa con la participación de la policía, jueces y funcionarios.

Las que enfrentamos al gobierno de Schiaretti y su tradición de compromisos con el Portal Belén en la obstrucción de derechos, por la aplicación de la IVE, la ESI laica y científica y el Cupo Laboral Travesti-Trans. Las que exigimos la separación de la iglesia del Estado, para poner fin al financiamiento y el encubrimiento estatal a los curas abusadores.

Nosotras, las que estamos de este lado de la verdadera grieta vamos con todo al Encuentro provincial de Mujeres y Diversidades a organizarnos contra los ajustadores, por Fuera Manzur y el FMI, y por cada una de nuestras demandas.

