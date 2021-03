Crónica de un acoso: entre la violencia institucional y la ola verde

Durante un poco más de un año y medio, entre 2018 y 2019, trabajé con un jefe que me acosaba. A los efectos del relato, y porque me tiene bajo amenaza de denuncia, vamos a decirle Raúl. Raúl era mi jefe directo y (sigue siendo) el Jefe de Personal dentro de la Dirección de Recursos Humanos en el Ministerio donde yo trabajo. Digámosle Ministerio de Estatales por debajo de la línea de Pobreza, que podría ser cualquiera ¿no?

Aunque todavía no pueda dar estos detalles me parece importante compartir esta historia. Porque creo que ejemplifica muchas de las situaciones que las mujeres debemos soportar cotidianamente y muchos de los mecanismos y obstáculos que debemos sortear para poder defendernos. Pero además porque el fallo de la justicia -spoiler alert- constituye un antecedente y un triunfo, ya no mío o de la fiscalía, sino sobre todo del formidable movimiento de mujeres que puso -y pone- sobre la mesa todas estas formas de violencia, y que cimentó las condiciones para que la causa fuera tratada desde un encuadre de género.

“Te diría un piropo, pero te lo tomás como acoso”

Vamos por el principio: Yo ingresé a la administración pública luego de haber ganado un concurso de 2013 y luchado de cuanta forma pudiera para que no me roben el cargo: hasta que me designaron pasaron más de 4 años, un cambio de gobierno y un decreto de revisión que amenazaba dejar sin efecto el orden de mérito que me dejaba primera en más de 10 cargos y que había sido firmado en 2014. Esto es así, que recién en enero de 2018 pude empezar a trabajar, cobrando 12 mil pesos y en un cargo al que había aspirado 4 años atrás.

Tomé las tareas de una señora que se jubilaba, bajo la jefatura de Raúl, un abogado y jefe de carrera con un estilo muy “de antaño”, que de manera gradual y creciente fue avanzando con los comentarios y las desubicaciones. No voy a revivir acá todo lo que fue haciendo Raúl, sólo decir que sus actitudes fueron escalando desde comentarios y actitudes fuera de lugar hasta llegar a una situación de contacto físico no deseada por mí y que fue la gota que rebalsó el vaso.

Quienes pertenecen a la administración pública saben que la estabilidad laboral no se consigue hasta luego de un año, motivo por el cual en un principio intenté establecer una distancia pero sin confrontarlo. Dejé entonces de saludarlo con un beso, cosa que ya venía queriendo hacer porque me los marcaba con toda la boca en el cachete y me daba mucho asco. Pero en vez de calmarse se molestó y empezó con los reclamos, que lo “trataba mal”, que por qué estaba enojada, etc. Presionó hasta que finalmente un día quebré en llanto y le expliqué que no estaba enojada ni lo trataba mal sino que me ponía incómoda. Sin que tenga que aclarar nada, me pidió disculpas, me dijo que yo era una mujer atractiva y que ‘se le mezclaba lo laboral con lo personal’. Y acto seguido me pidió que le describiera las situaciones que me habían incomodado. Recuerdo contestarle que no iba a hacer eso e irme con la sensación contradictoria de -qué bien que pidió disculpas- pero -qué perverso que me pide que le relate los acosos.

Lo que siguió fue de manual: los días siguientes a la conversación aflojaba y pasado un tiempo volvía a desubicarse. Hablé con él algunas veces más, pero siempre era lo mismo. Él insinuaba, yo rechazaba y me presionaba con el trabajo. Fue entonces cuando empecé a hablar de lo que estaba pasando con algunxs compañerxs de la oficina y a buscar vacantes para mudarme de dependencia. También le conté al Director (superior de ambos) la situación, que me dijo que para poder intervenir yo tenía que hacer una denuncia a la CIOT (Comisión de Igualdad de Oportunidades y Trato, el organismo paritario donde se mandan a morir este tipo de denuncias en la administración pública). Un tiempo después conseguí un nuevo área al que mudarme, pero Raúl se negaba a pedir alguien que me reemplace “si vos me tratas mal yo no te voy a ayudar”. El hostigamiento se hacía cada vez más evidente y el Director optó por habilitarme el pase.

Raúl se enteró y me vino a gritar al escritorio, que no me iba a permitir que hable mal de él, que me iba a hacer un juicio por injurias y calumnias, que “el que avisa no traiciona”. Yo le pregunté si me estaba amenazando y me fui muy alterada. Sabía que lo del juicio no tenía goyete, pero había sido una situación muy agresiva y angustiante. Ese mismo día me llevé las cosas y metí la denuncia a la CIOT. Ya no era sólo un jefe libidinoso, Raúl era un violento.

La semana siguiente empecé en la nueva Dirección y a pesar de que la denuncia a la CIOT se supone que es reservada, Raúl me mandó una Carta Documento a mi casa (¡¿de dónde sacó mi dirección!?), amenazándome con un juicio y “medidas pecuniarias” si yo no me retractaba. O sea no sólo me había tenido que fumar a este tipo acosándome por más de un año y medio, ahora encima pretendía que no pueda hablar de eso con nadie porque sino le iba a tener que pagar. Él sabía que yo cobraba muy poca plata y se aprovechaba de eso para intimidarme.

Lógicamente, lo denuncié frente a la justicia. Fui a la Oficina de Violencia Doméstica y conté todo, de principio a fin: los acosos, las presiones, las amenazas, la denuncia a la CIOT, la carta documento. Estuve varias horas entre la entrevista y que me mandaron a tribunales, pero me fui de ahí con una restricción perimetral.

El tipo pidió varias veces que se dé de baja la cautelar y que me impongan un bozal legal, es decir quería que la justicia me prohibiera hablar de lo que había pasado. Todas las veces le dijeron que no. Y si bien no se me pudo acercar más, sí intentó perjudicarme desde su rol de jefe de personal anulándome alguna licencia y tratando que no me paguen las funciones profesionales. Por su parte, el expediente que volvió de la CIOT hace más de un año está cajoneado en la bandeja de entrada del Ministro.

El Juicio

Este era (y es) el estado de la cuestión cuando la semana pasada me llamaron a declarar: el caso había sido tomado por la fiscalía y elevado a juicio oral y público.

La teoría de la defensa de Raúl era básicamente que yo me inventé todo, que se trataba de una fantasía y un plan armado por el Director (es curioso cómo mete a otro hombre en su explicación, no vaya a ser que la palabra de una mujer tenga entidad propia). Y como por si quedaban dudas de su violencia, me acusa de haber tenido un “ascenso meteórico” porque me salió el trámite del título y con el que pasé de cobrar 22 a 31 mil pesos por mes. Soy una profesional con un salario muy por debajo de la canasta de pobreza- hoy en 58 mil pesos según el INDEC- pero Raúl lo considera un “ascenso meteórico”.

La fiscalía – para mi sorpresa- tomó este caso con la seriedad que lo amerita: porque el mío no es un hecho aislado, no es una excepción y lo que yo viví lamentablemente no representa una anomalía. Los Raúles están en todos lados, en todas las oficinas y en todas las dependencias hay tipos que utilizan sus posiciones de poder para cosificar a las mujeres a su alrededor y que aprovechan sus jerarquías para desplegar su violencia y su misoginia con total impunidad.

Pero este Raúl, por lo menos, terminó siendo condenado a 5 días de arresto efectivo. Y quiero remarcar la importancia de este fallo en al menos tres aspectos.

En primer lugar, porque como dije al principio, nada de todo esto hubiera sido posible sin el enorme movimiento de mujeres que desde hace décadas, pero muy fuertemente en los últimos seis años, viene colocando en el centro de la agenda pública las múltiples opresiones a las que las mujeres somos sometidas diariamente.

En segundo lugar, porque no es usual que casos de estas características – de acoso en el ámbito laboral, donde hay una relación de poder y con el agravante de pertenecer al ámbito de la administración pública- lleguen a estas instancias, y mucho menos que se consiga un fallo condenatorio efectivo. Hablando mal y pronto, y aunque sea sólo el fallo de primera instancia: si esto no marca un antecedente, le pega en el palo y de lo que sí estoy segura es que quiero que este camino y esta experiencia que yo transité, sirva como ejemplo y muestre una vía posible de denuncia y organización.

Y en tercer lugar, porque en los fundamentos de la sentencia pasa algo muy importante que es que se remarca el hecho de que el acoso sea realizado a través de una relación de poder y coloca como especial agravante la existencia de una inestabilidad laboral. Esto es un elemento importantísimo, porque como todxs sabemos el Estado lejos está de respetar el porcentaje de planta permanente establecido por convenio colectivo (mínimo un 85% del total del personal). Por el contrario es este mismo Estado el primero que opera como un precarizador serial, utilizando todo tipo de contrataciones y figuras precarias para negarle derechos a sus propixs trabajadorxs. ¿Cómo se supone que las mujeres van a animarse a denunciar los acosos de sus jefes, si no tienen siquiera una mínima garantía de estabilidad laboral?

La CIOT

¿Y por qué se animarían a denunciar, si las herramientas que tienen a disposición para nada resuelven estas situaciones, sino más bien que las diluyen en un entramado burocrático que no llega a ningún lugar? Me refiero a la CIOT, cuyo nivel de inutilidad no me deja de impresionar.

Una comisión que bajo la excusa de garantizar una supuesta neutralidad valorativa, opera vaciando las herramientas de participación gremial y negando a las denunciantes del derecho a organizarse con su propio sindicato. Una comisión, además, que ni siquiera tiene competencias vinculantes, sino que se limita a elaborar sugerencias porque finalmente la decisión siempre es del Ministrx. Como en este caso, en el cual un pedido de instrucción de sumario duerme plácidamente en un cajón de un Ministerio y acá no pasó nada.

Y en realidad ojalá fuera sólo este cajón de este único Ministerio, pero yo sé que mi caso es uno entre tantos y que el problema es general, estructural y sistemático. Ni la CIOT central ni las de los Ministerios siguen las denuncias. Las elevan, las miran, las devuelven, pero somos las propias denunciantes las que tenemos que estar revisando, preguntando, explicando y pidiendo para ver si logramos que el expediente se mueva sin morir en un cajón. Esto tiene un nombre, o dos: revictimización y violencia institucional. Todo lo que yo viví y sigo viviendo por la violencia de este tipo, pareciera que para la CIOT es letra muerta en una carta y para el Ministerio un dolor de cabeza.

Para rematar este mal chiste, cuando finalmente llegó el día del juicio oral y público, subió al estrado a declarar por Raúl la paritaria a la CYMAT de mi sindicato. (La Cymat es la otra comisión paritaria, de Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo). A pesar de estar en el gremio “progre”, esta señora no tuvo reparo en mentir y divulgar información sobre mi actividad gremial y la de otrxs compañerxs. Un escándalo. Lo cual además, considero yo, habla del derrotero de la orientación política de un sindicato que negocia asignando a dedo a arribistas sin escrúpulos, y sin pensar, ni por un minuto, en lxs trabajadorxs a quienes nos representan.

La organización

Agradezco en este punto todas las herramientas con las que llegué a esta instancia, porque no hubiera sido lo mismo enfrentar todas estas violencias sola, que haberlo hecho como lo hice, apoyada y contenida en una organización política que nunca me soltó la mano y con un activismo del Ministerio que me rodeó de solidaridad desde el primer momento.

Quiero cerrar esta nota con un llamado a que hagamos del #NoEstásSola un ejercicio. Porque la organización es un derecho y una necesidad, y allí donde encontremos otrxs trabajadorxs con quien compartir nuestras experiencias y apoyarnos mutuamente, estaremos generando las condiciones para entre todxs enfrentar los atropellos de la patronal y las burocracias. Si las direcciones de nuestros sindicatos nos dan la espalda, armemos asambleas y comisiones de mujeres. Si la orientación de nuestrxs delegadxs nos paraliza, tomemos otra dirección, defendiendo nuestros derechos -y eventualmente luchando por mejores delegados. Si la CIOT es una vía muerta, abramos otra vía. Las mujeres no necesitamos protocolos que no van a ningún lado, necesitamos organizarnos.

Esta es mi propuesta y estoy convencida que así como la lucha me abrió el paso para defenderme, no puede ser de otra forma para lxs cientos y miles de compañerxs que pasan por situaciones similares. Eso por eso que acá abajo van a encontrar un formulario anónimo, para que quienes tengan ganas cuenten su experiencia, dejen un contacto y se sumen para, entre todxs, hacer valer nuestros derechos

