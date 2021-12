En Merlo seguimos buscando a Aylén

A poco de cumplirse un mes de su desaparición familiares, amigos y vecinos la buscan desesperadamente.

Sin embargo no hay ninguna novedad sobre su paradero.

Aylén Milagros Di Cecco tiene 18 años. Desapareció el 03 de Noviembre de su casa en el Bº Cascallares de Merlo. Vestía zapatillas negras, calza negra, campera de jean y llevaba una mochila rosa. En Merlo las mujeres convivimos diariamente con la violencia, en las calles, en los lugares de trabajo

y también en nuestras casas.

Desde el municipio no solo no se ofrece salida para las mujeres violentadas sino que se maquilla de feminismo armando radios abiertas, muestras de fotos como el pasado #25N en el día internacional de la lucha contra la violencia de todo tipo hacia las mujeres cuando no dijeron ni una sola palabra sobre las desapariciones de Mayra, quien apareció luego de una movilización a la Comisaría 1°, y Aylén.

El caso de Aylén no es un caso aislado, necesitamos que se construyan Centros Integrales de asistencia para las mujeres violentadas del distrito al mismo tiempo que se aumente el presupuesto.

Desde el Polo Obrero y el Partido Obrero exigimos que el estado ponga todos los medios al servicio de su aparición con vida.