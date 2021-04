Femicidio de Luna Ortiz: concentración y radio abierta frente a Tribunales de casación de La Plata

En una concentración y radio abierta frente a los Tribunales de casación en La Plata, exigimos justicia por el femicidio de Luna Ortiz.

Se abre un nuevo juicio por esta causa, modificando la calificación legal. El acusado, Isaías Villareal, podría quedar en libertad. La Sala Primera de Casación Penal -integrada por los jueces Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramón Maidana y Ricardo Borinsky- emitió una sentencia, en la que se le da lugar a la apelación de la defensa. La modificación deja a Villareal bajo la acusación por el delito de «suministro gratuito de estupefacientes destinado al consumo personal en concurso real por homicidio imprudente».

Los papás de Luna y quienes acompañamos su lucha, exigiremos que no se consagre este acto de impunidad, y que por el contrario, el nuevo juicio concluya con una condena por femicidio, como debió haber sido desde un principio.

Compartimos el comunicado de los padres de Luna:

CONCENTRACIÓN Y RADIO ABIERTA FRENTE A TRIBUNALES DE CASACIÓN DE LA PLATA

Convocamos a movilizar contra la excarcelación al femicida Isaías Villarreal y para que Casación de lugar a la figura de femicidio, el miércoles 14/4, a las 11hs.

Luna Ortiz, de apenas 19 años, fue captada por Isaías Villarreal por las redes sociales. El día 2 de junio de 2017 la llevó a su casa donde la esperaba con dos hombres más. Allí, Luna fue drogada, alcoholizada y llevada en un raid en el que la intercambiaban como mercancía.

Luna fue violada en varias ocasiones por varios hombres mientras le suministraban drogas teniéndola inconsciente y sin ser capaz de resistirse. Su cuerpo fue encontrado el 3 de junio en la casa de Villarreal.

El fiscal de la fiscalía de género de Tigre, Marcelo Fuenzalida, caratuló la causa como «abandono de persona seguido de muerte con suministro de estupefacientes a título gratuito», no dando lugar al pedido de que se plantee la figura de «femicidio». El juicio se llevó a cabo en el Toc 7 de San Isidro (3 y 4 de abril de 2019) donde se condenó a Villarreal a 14 años de prisión y se imputó a su amigo complice Pablo Paz Gutiérrez por abuso sexual seguido de muerte. Cortamos la Av. Centenario los dos días que duró el juicio reclamando justicia por Luna.

Al llegar a la instancia de casación, este 8 de marzo pasado, nos organizamos ante el fallo aberrante y misógino que dictó la sala primera de casación penales, La Plata, integrada por los jueces Daniel Alfredo Carral, Ricardo Ramon Maidana y Ricardo Borinsky. No sólo han modificado la sentencia impuesta por el Tribunal Oral 7 de San Isidro, sino que fomentan la impunidad de la violencia contra las mujeres, en un contexto dónde se comete un femicidio cada 20 horas.

Nuevamente la justicia señala como responsable a la víctima. Exigimos a la justicia que no de lugar a esta última sentencia donde se quiere condenar a Villarreal por homicidio culposo con una pena de cuatro años de prisión. Siendo así, está la posibilidad que este femicida quede libre en junio. Le exigimos a la Corte Suprema que de lugar a la figura de femicidio, que fue presentada por la nueva letrada de la causa. Basta de liberar femicidas, no a la excarcelación de Isaías Villarreal.

El miércoles 14/4 vamos a llevar estos reclamos a las puertas de Casación Penal (Calle 7, entre 56 y 57) en La Plata desde las 11 hs. Convocamos a todos los medios, a los familiares de víctimas y compañeras en lucha, a todas las organizaciones que quieran acompañarnos a seguir luchando por justicia por Luna.

¡Fue femicidio! ¡Justicia por Luna!