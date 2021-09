Florencio Varela: el proxeneta Zisuela es condenado a trece años de prisión

La audiencia por el juicio contra Daniel Zisuela, burócrata sindical gastronómico, exconcejal de Florencio Varela y exdirigente del club Argentinos de Quilmes, lo condenó a una pena de trece años de prisión. Está preso hace tres años por regentear una red de trata amparada durante décadas por el aparato del Partido Justicialista, el Poder Judicial y la Policía Bonaerense.

El tribunal constituido por los jueces Romiú, Pereira y Strebel condenó con una pena de trece años de prisión a Zisuela, muy inferior a la reclamada por el fiscal Daniel Ichazo, de veinte años. Cabe señalar que es la primera vez que se condena a un personaje de la partidocracia patronal por un delito de esta magnitud, no obstante lo cual, y con justa razón, esto ocasionó un abierto rechazo de los presentes en la puerta de los tribunales quilmeños por considerarla exigua en proporción al daño cometido por el proxeneta ex concejal, dirigente de futbol y burócrata sindical. En efecto, en un acto realizado en las puertas del juzgado donde se dictó sentencia se alzaron voces de indignación en el transcurso de un acto que se realizaba en horas de la mañana y pasado el mediodía del jueves 16 de septiembre, En los momentos previos al conocimiento de la condena se realizó una radio abierta en la que tomaron la palabra compañeras mujeres de las diversas organizaciones presentes y se dio lectura al documento resuelto en común por todas ellas. El rasgo que unió todas las intervenciones es que había que luchar por el desmantelamiento de las redes de trata y una condena clara a los partidos patronales y a las instituciones del régimen como la policía y el poder judicial, cuya acción es la que propicia el negocio prostibulario.

El acto tuvo un epílogo altamente emotivo cuando tomaron la palabra dos de las chicas abusadas por la red de trata, quienes con valentía denunciaron a los siniestros personajes que constituían la banda.

El paso jurídico próximo será la apelación de la sentencia ante la cámara de apelaciones, insistiendo en la condena a veinte años. La movilización de las organizaciones presentes acompañará la misma.

Un sistema político y social podrido hasta el caracú

La prisión de Zisuela y el abanico amplísimo de vasos comunicantes con personajes de la partidocracia patronal de Florencio Varela revela la falacia de que la democracia es un régimen de libertades e igualdad. Es un maquillaje, ya descascarado, que pretende ocultar un sistema de desigualdad social profunda entre explotadores y explotados y que en este caso, como en tantos otros tiene también su expresión jurídica. Porque las diferencias sociales también se expresan en el tratamiento jurídico.

Todo el arco político burgués de Florencio Varela está embarrado en este caso, y junto a él la burocracia sindical entrelazada: Amancia Baez( Frente de Todos y parte del aparato pereirista, hoy alta funcionaria de ANSES), Mirta Rojas( Libres del Sur, candidata de Vamos con vos de Randazzo), Hugo Pereyra( hermano del ex intendente y actual diputado provincial), Franco Rizzo y Barraza( altos funcionarios municipales del Frente de Todos), Diego Alcabe Gimenez, ex tesorero de la UOCRA y candidato de Juntos, Pedro Astudillo candidato de Juntos, Darío Olmedo (secretario general de ATE Florencio Varela y exconsejero escolar massista), lagarto Olmedo( ex secretario general de la Uocra y exconcejal del massismo).

La conclusión obligada es que hay que acabar con este régimen y abrir paso a otro en el que gobiernen las trabajadoras y trabajadores.