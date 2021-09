José C. Paz: familiares, junto a decenas de vecinos, movilizados tras dos meses de la desaparición de Iara Valdez

PH: Mariano Dalaison

Iara Valdez es la niña de 15 años que fue vista por última vez el 20 de julio yendo a tomarse el colectivo hacia la estación de José C. Paz. Se estaría tratando de un caso de redes de trata que opera entre José C. Paz y el barrio de Liniers. En el día de ayer, vecinos y familiares recorrieron las calles de José C. Paz exigiendo su aparición. Finalizada la jornada, los familiares tuvieron la noticia que uno de los implicados en la causa fue detenido.

Iara Valdez, como tantos miles de niñas y jóvenes de nuestro distrito, viven en la absoluta pobreza y marginalidad. El Estado dejó a Iara, como a tantas niñas, libradas a la caza de las redes prostitución. En nuestro país, según cifras oficiales, durante el 2020 hubieron 1.346 denuncia por trata.

El accionar del municipio de Ishii es el común denominar del accionar del Estado que deja que las pibas desaparezcan sin poner todos los dispositivos necesarios para su búsqueda. La razón es clara: es el propio Estado, con sus funcionarios, policías y empresarios quienes sacan una tajada del negocio de la trata y prostitución.

Desde el Polo Obrero y el Plenario de Trabajadoras denunciamos al Estado como el principal responsable de la situación de vulnerabilidad de Iara y denunciamos el entramado de la red de trata que actúa en el municipio. ¡Aparición de Iara ya!

