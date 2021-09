Joven salteña sobrevivió a un intento de femicidio

Amanda Mendoza de 23 años y madre de dos niños pequeños fue apuñalada por su expareja en barrio Juan Manuel de Rosas, uno de los más pobres de la zona norte de la ciudad de Salta. Los vecinos la encontraron gravemente herida tirada en la calle y llamaron a la ambulancia. Amanda sobrevivió a las heridas, pero le queda un tiempo largo para recuperarse ya que sufrió perforaciones en los intestinos.

María Roldan es madre de Amanda y miembro del Polo Obrero de la zona norte. En una entrevista para Prensa Obrera explicó: “Amanda lo denunció muchas veces, hace mucho que ya está separada pero este hombre nunca dejo de hostigarla y amenazarla, incluso el mismo día que ocurrió el ataque le dijo que la iba a matar, que le iba a prender fuego la casilla. La justicia lo único que hizo es dictar una exclusión de hogar y una perimetral, pero nadie la hace cumplir. Paso que llamábamos al 911 porque él se paraba frente a la casa, pero cuando llegaba la policía se retiraba y no lo buscaban, nos pedían datos y preguntaban qué ropa tenía puesta.”

“Cuando Amanda aun convivía con el residían en Campo Quijano, allí una vez le dio una golpiza, fue a la comisaria y no le quisieron tomar la denuncia porque el DNI de Amanda tiene el domicilio en Salta, en el barrio Juan Manuel de Rosas, le dijeron que tenía que ir a denunciar en la comisaria de esa zona.”

“Ahora vieron que sí es capaz de matar, ¿Qué van a hacer ahora? Queremos que siga detenido, si queda libre tenemos miedo que lo intente de nuevo. No puede ser que las mujeres tenemos que armarnos una vida para andar evitando al violento, no podemos cuidarnos solas. Ese hombre siempre fue muy violento con ella, en Salta las mujeres están desprotegidas, voy a seguir apoyando a mi hija y vamos a luchar para que salga adelante y este tipo sea condenado.”

María se organiza en el merendero Nueva Esperanza del Polo Obrero junto a otras mujeres que día a día luchan para sacar adelante a sus hijos y nietos.

Amanda sobrevivió, pero 10 mujeres fueron asesinadas este año, la mayoría por su pareja o ex pareja; la mayoría también tenían denuncias previas y no obtuvieron ninguna protección concreta. Las fiscalías asientan en los expedientes la perimetral como una medida de protección hacia la denunciante, pero en los hechos es una medida simbólica que no detiene al violento.

El gobierno de Sáenz hace demagogia con la causa de la mujer. Creo la fiscalía especial en femicidios, pero las mujeres nos queremos vivas y sanas. ¿Acaso no hay un informe que dé cuenta del peligro que corría Amanda?

Hasta hace unos días los profesionales que trabajan en el Polo Integral de las Mujeres fueron a medidas de fuerza porque trabajan como monotributistas, incluso demoran en renovar esa contratación precaria dejándole meses en el vacío, mientras tanto seguían cumpliendo con oficios ordenados por jueces y fiscales. Tienen precarizados a les profesionales que abordan puntualmente la violencia de genero.

Desde la bancada del Partido Obrero con el diputado Claudio Del Plá impulsamos nuevamente la ley del Concejo Autónomo de la Mujer como un instrumento fundamental para fortalecer a las mujeres contra el Estado que vulnera nuestros derechos en todo momento. Todos los bloques oficialistas rechazaron su tratamiento.

Desde el Polo Obrero y el Plenario de Trabajadoras impulsaremos una campaña por el Concejo Autónomo de la Mujer, electo y revocable por las mujeres, que tenga su propio presupuesto y que tenga todas las facultades para asistir a las víctimas de violencia y también para actuar en contra de los magistrados que esperan que nos maten o nos hieran de gravedad para actuar.

