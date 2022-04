Justicia por María, víctima de femicidio

Estación de Guernica

El sábado 9 de abril, el cuerpo de María Rosa Ferreira fue encontrado con signos de asfixia en un depósito de reciclaje en Guernica, Presidente Perón. La joven de 18 años había salido de su casa el día anterior hacía a un cumpleaños al cual, se supo luego, nunca llegó. María vivía en el barrio El Roll de Alejandro Korn y se ganaba la vida cartoneando y entregando lo que juntaba cada día en el depósito dónde apareció su cuerpo el sábado a la mañana.

Según informa la familia, la policía y la fiscalía han ignorado sus reclamos de saber que pasó con María ya que la información que les brindan es mínima, retaceada y confusa. Ellos denuncian que la joven habría sido abusada y luego asesinada en ese mismo depósito. Tuvieron que realizar una concentración en la Comisaría 2° de San Vicente frente a la falta de respuestas e incluso un posible encubrimiento, ya que el depósito del barrio Parque Americano no fue preservado como escena del crimen en lo más mínimo y los dueños del mismo no han sido llamados a declarar ni siquiera como testigos, incluso luego de que una amiga de la joven habría atestiguado que el día viernes María se cruzó con unos conocidos que la invitaron a ese depósito. Sin embargo, a casi 10 días del hecho, no hay ningún avance.

Un dato no menor es que la fiscal de la causa es Karina Guyot, la misma fiscal que tiene la causa de Tehuel De La Torre, joven trans desaparecido hace ya más de un año. En reiteradas oportunidades familiares y amigxs de Tehuel denunciaron la parálisis de la investigación, de hecho, en los primeros 8 meses la causa estuvo caratulada como “averiguación de paradero”, cuando había fuertes indicios de un posible crimen de odio.

Otra causa resonante a cargo de Guyot en la actualidad es el caso de Diana Colman, desaparecida hace siete años también en Guernica. Diana desapareció el 19 de junio de 2015 y aún hoy su causa es por “averiguación de paradero”. La Justicia jamás escucho a su madre, quien denunció que la ex pareja de Diana (quien fue la última persona en verla con vida) sabía más de lo que decía. Incluso en un momento se llegó a sospechar en un secuestro por parte de una red de trata. Sin embargo, ninguna de esas líneas investigativas fueron seguidas por ningún fiscal de la causa, incluida Guyot. Finalmente en junio del año pasado la fiscal Guyot fue denunciada por la AJB por maltrato, revictimización y persecución a una trabajadora que había pedido licencia por ser víctima de violencia de género.

Debido al currículum de la fiscal, más el maltrato y la ausencia de respuestas de esta y la policía, familiares y amigxs de María convocan en el día de hoy, lunes 18 de abril, a una movilización desde la estación de Guernica hasta la fiscalía para exigir respuestas por este crimen espantoso.

El crimen de María viene a engrosar la terrible lista de una mujer asesinada por día en este país. Mientras tanto en los barrios, el Estado ignora la situación de miles de jóvenes vulnerables como María, que son sometidas cotidianamente a todo tipo de violencias y son expuestas al riesgos permanentes. Desde el Polo Obrero y el Plenario de Trabajadoras-PO nos sumamos a esta movilización y acompañaremos todas las medidas de lucha que disponga la familia de María para saber la verdad sobre lo que le ocurrió y obtener justicia.