La diputada radical Estela Regidor pidió licencia tras exigir el 50% de los sueldos a sus colaboradores

Estela Regidor, diputada radical por Corrientes e integrante del interbloque “Juntos por el Cambio”, pidió licencia de su puesto tras viralizarse audios en los que exigía a sus colaboradores y asesores el 50% de sus salarios a modo de “sistema de reintegros”.

En los audios, que se hicieron virales, agregaba “…el que no está de acuerdo me dice, porque hoy es día 25 y podemos rescindir perfectamente el contrato. Van a cobrar 40 mil pesos cada uno de ustedes; yo sé que vos me dirás que tu familia, y yo también tengo familia, también he dejado de ganar, he dejado de ahorrar”(…) Yo sé que otros diputados los cupos se los quedan, no hacen las donaciones que yo hago, no contratan en negro como yo contrato, tengo gente a la que le doy ayuda económica en negro. Van a cobrar cada uno 40 mil pesos, el resto es reintegro”.

Toda la prensa burguesa se hizo eco de las denuncias contra la escandalosa situación porque la diputada queda expuesta en una práctica que es común y extendida entre los partidos del régimen bajo la política prebendaria y de “reintegros”. Entre aprietes y amenazas, la política punteril se hace carne en las palabras de la diputada de “Salvemos las 2 vidas”.

Las justificaciones de Regidor no se hicieron esperar: para la diputada todo se trata de una estrategia de deslegitimación con la intención de perjudicarla cuando se trata de una práctica realizada por “todos”. Solo estaba pidiendo un acto de solidaridad.

A raíz de esto, y como forma de salir del ojo del huracán, solicitó licencia a su banca. Frente a esto, la UCR sólo se limitó a replicar el comunicado de Regidor a través de las redes sociales pero no hizo ninguna manifestación al respecto. Por estas horas, tampoco se conoce ninguna expresión de repudio por parte de quienes pretenden esgrimirse como los adalides de moralidad, “Juntos por el cambio”.

¿Quién es Estela Regidor?

Abogada, egresada de la UBA. Afiliada a la Unión Cívica Radical. Interventora del Instituto de Previsión Social de Corrientes – Año 2009 – 2016. Gerente de Anses UDAI Corrientes – Año 2016 – 2017 y Diputada Nacional por Corrientes – Año 2017 a la fecha. Su mandato finalizaba en diciembre de 2021.

Entre las comisiones que integra en el Congreso Nacional, se encuentra la de familia y juventud. Pertenece al grupo de legisldorxs ligadas a la fé evangélica y que participan de las elecciones legislativas de los últimos años.

Durante el debate por la interrupción voluntaria del embarazo del año 2018 se hizo popular por ser del bloque que encabezada los pañuelos celestes y cuya intervención en el debate rozó lo más descabellado comparando a las mujeres con las perras: “»Seguro que muchos de ustedes tienen mascotas ¿Qué pasa cuando una perrita queda embarazada? No la llevamos al veterinario a que aborte»

«Enseguida salimos a buscar a quién regalarle los perritos. Fíjense cómo son los animales, hasta las peores fieras quieren a sus crías. ¿Qué nos pasa a los seres humanos que tenemos esta maldita razón que nos tapa el corazón? Si fuéramos un poquito más animales, no mataríamos a nuestras crías, las criaríamos como fuera”.

En momentos donde la clase obrera de nuestro país enfrenta un feroz ajuste por parte de todos los gobiernos a la vez que un ataque permanente a los derecho conquistados, los referentes de los partidos del régimen dejan a la vista la política punteril de donaciones y reintegros. Lo que hace cada vez más necesario la organización independiente del estado, las patronales y las iglesias.

Para ponerle un freno a la embestida capitalista sobre los derechos de trabajadores y trabajadoras, desde el Plenario de Trabajadoras te invitamos a participar de su II Congreso nacional el día 29 de mayo.