“La política anti ESI del gobierno refuerza los acuerdos con la Iglesia”

En el día de hoy, comenzó el II Congreso del Plenario de Trabajadoras. A las comisiones hay más de 7.000 inscriptas, y se siguen sumando compañeres de todo el país: una instancia casi de la magnitud de un Encuentro Nacional de Mujeres. El Congreso es precedido por más de 180 asambleas presenciales y virtuales realizadas en todo el país. Cientos de estudiantes, docentes y compañeras de los barrios de todo el país están debatiendo, poniendo en común y discutiendo un plan de lucha nacional en la Comisión de Educación Sexual Integral y Separación de la Iglesia del Estado.

Tati Fernández, presidenta del CENBA comenta: » durante la cuarentena se profundizaron las situaciones de violencia en los hogares, y no tenemos herramientas para enfrentar estas situaciones porque la ESI también entró en cuarentena».

Lula, compañera del mismo colegio: «El encierro y la pandemia recrudecieron las situaciones de violencia, y no se hace absolutamente nada para que tengamos ESI. Al no tener una educación sexual laica y científica, nuestra educación sexual el es porno, donde se reproduce la misoginia, la violencia hacía las mujeres, etc. La política anti ESI no es solo que no quieren poner el prespuesto si no también un visto bueno a los acuerdos con la iglesia».

Daria, compañera de Misiones: «queremos denunciar lo que ocurrió en el dorado: un joven planteó la gratuidad y laicidad de la facultad de medicina y fue amenazado de muerte por parte de la Iglesia».

Vicky, compañera de FADU sobre la universidad: «necesitamos llevar adelante una campaña en la universidad por la implementación de la ESI, ya que lxs docentes se tienen que empezar a formar en esto una vez que finalizaron sus estudios». En el mismo sentido, agrega Jacky de CABA: «en la asamblea en la UBA debatimos como darle continuidad a la lucha por ESI en la educación superior. La ESI no se da. Los profesionales no contemplan la perspectiva de género. La educación tiene un contenido eclesiástico. Tiene la perspectiva clerical, perpetuando la opresión de género. Necesitamos una real implementación de Ed sexual laica y científica en las universidades».

Flor Sarmiento, presidenta del CECYT: «En la UNSAM lxs estudiantes de psicopedagogía se están organizando por ESI en sus planes de estudios. Con reuniones, petitorios y exigencias a las autoridades, avanzan contra la política de la UNSAM, que es ESI solo para quienes puedan pagarla».

Las compañeras terciarias sobre la ESI y la formación docente: «Las estudiantes terciarias exigimos educación sexual dentro de nuestra formación. En CABA hay solo un postítulo de ESI, este año hubo mas de 1700 inscriptas y solo dejaron anotarse a 100».

Maripaz, de la UJS de Salta: «hay una fuerte injerencia de la Iglesia acá en el Norte. No sólo hablando de la ESI, sino en todos los aspectos de la vida. El 60% de las escuelas son privadas y en su mayoría católicos. Esta educación pone una traba para el desarrollo de las personas». Josefina, de la misma provincia, agrega «Si bien hay un fallo de que las escuelas públicas no pueden dar educación religiosa, siguen haciendo a algunos pibes rezar el padre nuestro. Aca el 80% de los médicos son objetores».

Por su lado, las compañeras docentes suman sus aportes.

Luciana, docente de CABA: «La diplomatura en ESI de la FFyL, a cargo de Morgade una alta funcionaria del Ministerio de Educación de la Nación, fue arancelada este año. Y sus contenidos además no salen de los límites del feminismo burgués, en sintonía con el mamarracho del Ministerio de Mujeres, que no va a fondo con ninguno de los problemas de las mujeres y las diversidades».

En la actualidad, la Iglesia y el Estado a través de la educación oficial, así como la pornografía, las series, las películas, las redes sociales, entre otros recursos, educan a generaciones enteras en una modalidad de relaciones atravesadas por la violencia, el sometimiento y la asimetría entre hombres, mujeres y diversidades. Este debate colectivo será un puntapié para profundizar la lucha por la ESI. Nota en desarrollo.