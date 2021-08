Lupe, denunciante del legislador Bussi: “ni el gobierno de Tucumán ni el Ministerio de Mujeres me dieron respuestas”

Esta semana, la denuncia de Lupe contra el legislador Ricardo Bussi llegó a Buenos Aires. La joven arribó a la capital con el propósito de dar a conocer la situación que está viviendo y la inacción de la justicia tucumana.

“Esta semana realicé una nueva denuncia en ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones) porque me invitaron a una entrevista en Radio del Plata, cuando estuve al aire me di con la sorpresa de que Bussi también había sido convocado, no sé qué quisieron hacer, un debate sobre mi abuso, me volvieron a violentar, el periodismo es muy misógino” sostuvo. Agregó además que Bussi declaró en sus redes con exabrupto que es víctima de una campaña de difamación y si él fuera gobernador no le temblaría el pulso para “reventar” a quienes montan esa acción. Claramente, una nueva amenaza.

Lupe lleva realizando once denuncias. Como en el caso de Paola Tacacho, ninguna prosperó hasta el momento. “Además del abuso sexual y el robo de identidad, denuncié que me reventó la casa, persiguió a mi familia, el hostigamiento constante de la policía. También tomé conocimiento que mi fotografía se encontraba en comisarías de otras provincias como si fuera una desaparecida y ofrecían plata por saber mi paradero porque yo estaba escondida por miedo. Bussi se maneja con total impunidad, él es libre de hacer lo que quiere, yo estoy presa en mi casa, no puedo ni pisar la vereda”.

Otro hecho de gravedad que pinta de cuerpo entero al pichón de represor: hace poco, le notificaron del jardín de infantes a donde asiste su hija que esta iba a izar la bandera en la vuelta a la presencialidad. Sin informar a lxs padres de lxs niñxs, ese día, Bussi y un séquito de miembros de su partido Fuerza Republicana aparecieron por allí a realizar una actividad de campaña electoral. Lxs 28 niñxs de la sala de la hija de Lupe fueron sacadxs al patio a participar. “Sabe perfectamente cuál es la escuela de mi hija, los directivos también saben sobre la situación porque es muy problemático el tema con los custodios que tengo permanentemente”. Pudo sacar rápidamente a la niña, subió a un taxi y fue perseguida por una camioneta de FR, se dirigió directamente a la fiscalía para asentar la denuncia con el chofer de testigo y no quisieron tomársela.

“Tuve que ir a Buenos Aires porque el gobierno de Tucumán no me protege. Tuve que irme para ser escuchada. Vivo presa en mi casa. En Plaza de Mayo, se acercó a mí la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, me prometió que iban actuar por mi seguridad, pero no tomaron ninguna medida hasta el momento y mi pedido es urgente porque peligra mi vida. Luego fui hasta Olivos, allí me atendieron también asesores del presidente, sigo sin respuestas”. A partir de estas medidas, su caso se viralizó por redes sociales y recibió la solidaridad de diversas organizaciones y figuras públicas, como Thelma Fardin y Actrices Argentinas.

El gobierno de Manzur-Jaldo históricamente defendió al reivindicador de la dictadura Bussi, y le brindó todas las herramientas disponibles por parte del Estado para poder garantizar la impunidad con la que se está manejando. Acompañamos la denuncia de Lupe, hacemos responsables al Estado por su seguridad y exigimos justicia por ella y todas las víctimas del poder político que, en esta provincia, no son pocas.