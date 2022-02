Mendoza: por un 8M independiente de los gobiernos y el FMI

Preparemos una gran jornada de lucha, con asambleas en los barrios y lugares de trabajo y estudio, y gritemos fuerte que las mujeres trabajadoras no vamos a pagar la deuda ni la crisis.

Foto: Corresponsal

En pocas semanas nos encontraremos nuevamente en las calles, en Mendoza y en todo el país, en una jornada de lucha por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

La movilización se encuadra en un contexto de ajuste brutal a las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras a lo largo y ancho del país, que será profundizado por el inminente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la reducción del gasto fiscal que este exige.

El movimiento de mujeres que se levantó en 2015 por Ni Una Menos, que conquistó el aborto legal con la movilización popular y que ha sido gesta de grandes movilizaciones en toda Latinoamérica tiene el desafío de inscribirse en el sendero de lucha contra el pacto con el FMI y movilizar masivamente este 8M a Plaza de Mayo y a todas las casas de gobierno del país.

Sin grietas, ajustan contra las mujeres

En Mendoza la situación de las mujeres trabajadoras y estudiantes es insostenible. Las políticas del gobierno provincial son un montaje. Tampoco existen programas municipales de asistencia a mujeres en situación de violencia de género. No hay ayuda económica ni tampoco refugios estatales donde puedan acudir las compañeras.

La desocupación, la precarización laboral y los salarios de hambre que predominan entre las mujeres trabajadoras, imposibilitan que estas puedan tener una autonomía económica para salirse del núcleo de violencia. La oferta salarial de Suárez en las paritarias estatales, donde son mayoría mujeres, refuerza esta condición.

El sistema judicial es un calvario para las mujeres que denuncian violencia de género o tenencia de les hijes o cuota alimentaria. Contra eso proponemos desde el Frente de Izquierda un fuero único de violencia de género con elección popular de jueces y fiscales y revocabilidad de los cargos. La disminución de la planta de personal judicial -como denuncian sus trabajadoras- agranda el calvario.

Mientras seis de cada diez pibes no tienen para comer según las estadísticas oficiales, desde el gobierno provincial reducen la asistencia a los comedores populares. Los jardines maternales estatales son totalmente insuficientes, en cantidad y en vacantes, lo que dificulta a las madres a buscar, aunque sean changas. La obra pública está destinada a embellecer las calles céntricas, pero no a la construcción de viviendas como respuesta a las necesidades habitacionales, y en particular a quienes están en situación de violencia.

La implementación de la Educación Sexual Integral en Mendoza es nula, arrancando por que no existe capacitación gratuita a cargo del Estado en esta área para las docentes. Tampoco existen programas para favorecer la finalización de los estudios de las mujeres madres, lo que constituye otro ataque al derecho a la maternidad.

La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, que conquistamos con la ola verde, tiene una aplicación errática debido a la saturación del sistema de salud y la falta de presupuesto específico.

Con el FMI no hay Ni Una Menos

El acuerdo con el FMI, que suscriben sin “grieta” los partidos patronales, exige la reducción del gasto público nacional y de las provincias y profundizará todas las situaciones antes descritas.

El próximo 8M se inscribe en este contexto y, por lo tanto, nos exige ser claras y concretas en las consignas que encabezarán la jornada: ningún acuerdo con el FMI; sin trabajo, salario y vivienda no hay Ni Una Menos.

No hay lugar para consignas ambiguas, como las que proponen las organizaciones ligadas al gobierno nacional. Nos están matando, a golpes y de hambre. ¡Basta!

Este 8M, que se sienta el movimiento de mujeres

El 8M el movimiento de mujeres tendrá la oportunidad de copar las calles de Mendoza y todo el país por nuestros reclamos más sentidos. Para esto desde el Plenario de Trabajadoras nos lanzamos a una campaña de asambleas abiertas en todos los barrios populares, en los lugares de trabajo y de estudio, para debatir y resolver cómo enfrentamos el ajuste fondomonetarista y defendemos la vida de las mujeres. Vamos a llenar las paredes de Mendoza con nuestros reclamos.

Llevaremos este debate y estas propuestas a la próxima asamblea Ni Una Menos, donde llamamos a participar a todo el movimiento de mujeres que ha sabido construir este espacio durante años y con quienes en las calles y con el método de la deliberación e independencia política hemos logrado enormes conquistas como la IVE.

Vamos a reclamar la creación de trabajo genuino, el fin de la precarización laboral y salario igual a la canasta familiar; por un plan de obra pública para la construcción de viviendas y urbanización de los barrios populares; por un mayor presupuesto para salud y educación y por una reforma integral de la justicia ordinaria; por la transformación de las condiciones materiales que son caldo de cultivo de la violencia de género. Ni Una Menos ¡Este 8M, vamos por todo!

