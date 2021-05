MPN crea Comisión Interpoderes para ocultar una política criminal contra las mujeres y diversidades

En la Legislatura neuquina se votó la Resolución 1.111 que crea una comisión interpoderes para “abordar y analizar la normativa vinculada a los derechos de las mujeres, priorizando el tratamiento en cuestiones relativas a la violencia”.

La iniciativa fue impulsada por el vicegobernador y presidente de la cámara, Marcos Koopmann, quién sumó así otro organismo a los ya existentes e ineficaces. En Neuquén existe una Subsecretaría de las Mujeres (para quien el gobernador anunció la elevación de rango a secretaría), el Observatorio de violencia, leyes y resoluciones específicas para erradicar todo tipo de violencia hacia las mujeres. Pero esa violencia se agrava y los femicidios continúan. En tanto la resolución 1057 votada hace meses por casas refugio y equipos interdisciplinarios bajo convenio colectivo de trabajo no se reglamenta.

Esta última fue impulsada por nuestra bancada, logrando su aprobación el 29 de abril de 2020. Aún no fue reglamentada, lo que funciona como una especie de veto encubierto.

¿Por qué otra comisión, entonces? Porque es el recurso que el Estado tiene para poder encubrir su responsabilidad ante la creciente violencia, que se potencia con el aislamiento y la pobreza. No faltan comisiones, faltan recursos y ejecutarlos!

El gobierno tiene los recursos, pero para destinarlo a los intereses capitalistas y el pago de la deuda y por ello además, le quita el IFE a las desocupadas y los alimentos en los comedores.

Eso es criminal.

Nuestra lucha política alrededor del debate de esta Comisión, desenmascaró los camuflajes. ¿No sabe el gobierno lo que reclama el movimiento de mujeres y diversidades? Desconoce lo que se necesita para proteger a las víctimas de violencia?

Hace 6 años que marchamos contundentemente por #NIUNAMENOS! Y en Neuquén los casos de María José Villalón, Guadalupe Currual y Cristina Ancaten (durante 2021), han sido categóricos sobre el señalamiento de la responsabilidad del Estado en el abandono de las compañeras o el encubrimiento a los femicidas.

Para erradicar las desigualdades que esgrime la Comisión, se necesita salario, trabajo, vivienda, alimentos. El Estado actúa con mayor rapidez criminalizando a las mujeres y diversidades cuando luchan por la tierra y la vivienda, cuando sostienen un piquete o defienden el salario y la salud como las elefantas autoconvocadas.

Nuestra lucha se presenta ante aparentes atajos que terminan siendo flor de laberintos: declaración de emergencia por violencia de género, justicia feminista, comisiones, secretarías, etc.

La experiencia neuquina es completamente esclarecedora al respecto. No hay pretexto, para no reglamentar una resolución que conquistamos luchando y es parte del reclamo de quienes nos negamos a ser una muerta más.

Es momento de luchar con todo por un Consejo Autónomo de Mujeres y diversidades, porque solamente en manos de nuestra clase está la salida. En manos de nuestra lucha por un programa independiente de las discurseadoras y represoras del Estado y por eso, el Congreso Nacional del Plenario de Trabajadoras deliberará y resolverá un plan de lucha.

Este martes 18 a las 19hs, hacemos la previa neuquina por Zoom en donde elegiremos nuestras delegadas. Te esperamos.

#NiUnaMenos

#ElEstadoEsResponsable