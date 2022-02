Neuquén: organicemos un 8M de lucha contra el FMI

Imagen: Facebook PdT

En vísperas de un nuevo 8M, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, el movimiento de mujeres y diversidades comienza a organizarse en Neuquén y en las distintas localidades de la provincia, para movilizarse llevando adelante todos nuestros reclamos históricos.

El Plenario de Trabajadoras viene realizando asambleas con las mujeres y disidencias, y asambleas del Polo Obrero, donde se resolvió que el jueves 23 de febrero se marcha masivamente a la Subsecretaria de Mujeres por la situación de compañeras que sufren violencia y están en situación de calle. Se invitó al resto de las asambleas de distintos barrios a organizarnos para ese día.

De cara al 8M, convocamos a una nueva asamblea independiente desde la Multisectorial de mujeres, lesbianas, travestis, trans, nobinaries, queers y bisexuales de Neuquén, a todes aquelles compañeres que quieran sumarse a construir esta movilización. La cita será el día 24 de febrero en el anfiteatro “gato negro” a las 18 horas y será una continuidad de muchas de las actividades que venimos realizando durante estos años.

Como venimos denunciando con nuestra movilización en las calles, el nuevo pacto del gobierno con el FMI implicará mayor ajuste y peores consecuencias en la vida de las mujeres y personas LGTTBI+, así como del conjunto del pueblo trabajador. Este es un eje central para debatir. La pelea contra la violencia machista, otro eje que consideramos central, porque no solo no cesa, sino que recrudece al calor de la crisis económica y social. Sin dudas, los aportes que podamos ir haciendo en la asamblea este jueves serán muy necesarios para lograr que este 2022 nos encuentre masivamente en las calles.

Nuestros reclamos están más vigentes que nunca, las múltiples violencias a las que estamos sometidas las mujeres se agravaron. Ya se produjeron más de 45 femicidios en el país -según el Observatorio Lucía Pérez-, en lo que va del 2022. En el 25% de los casos por denuncias y perimetrales que el Estado no hace cumplir y que explican que el resto de las mujeres ni siquiera se acerque a denunciar. Luego de dos años de mujeres gobernando con políticas con “perspectiva de género” nuestros padecimientos no se han revertido.

En la provincia de Neuquina, la Subsecretaria de las Mujeres y Diversidades, a cargo de Patricia Maistegui, busca erradicar la violencia de género, reduciéndose a talleres y encuentros de formación intensiva en género y prevención en violencia contra las mujeres.

En 2021, el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez anunció que Neuquén tendría por ley un fondo especial para las mujeres víctimas de violencia. Anunció también, en la Legislatura, junto a la puesta en marcha de un registro de violencia familiar y de género, la construcción de refugios para mujeres víctimas de violencia con una inversión de 25 millones de pesos, y la puesta en funcionamiento de un “Foro por nuevas masculinidades”.

Adelantó, también, que se obtuvieron fondos nacionales para avanzar en la construcción de los edificios de los hogares de protección de Plottier y Chos Malal, Villa Pehuenia y Zapala, para ponerlos en funcionamiento.

Iniciando el 2022, el reclamo está en la agenda de las luchadoras, ya que nada de lo que el gobernador anunció se ha materializado. El edificio de capital aún no se construyó. En Plottier y Zapala siguen como desde hace siete años reclamando la edificación, es decir que esos millones que se obtuvieron no sabemos qué destino tuvieron, pero claramente no fueron al bolsillo de las trabajadoras, ya que una gran mayoría tiene salarios por debajo de la línea de la pobreza.

En esta misma línea, el municipio de Neuquén, a cargo de Gaido, lleva adelante la casa integral de las mujeres “Aliwenko”, una casa de día, donde reciben a las mujeres como asistencia, pero no las alojan, por lo tanto deben volver a su hogar, si es que lo tiene, o con su agresor.

Desde el Ministerio de Ciudadanía de Neuquén crearon también el DAV (Dispositivo de Atención a Varones) que intentaría trabajar el abordaje de la violencia de género y familiar mediante espacios que promueven el desaprendizaje de conductas violentas en varones. El servicio se enmarca en las supuestas aspiraciones del Ministerio de las Mujeres de la “deconstrucción de las masculinidades” a partir de la puesta en marcha del llamado “cambio de paradigma” de las políticas de género. Se trata, sin embargo, de otro escalón del feminismo “low cost” del gobierno, impulsando políticas de precarización y de la tercerización de la atención de la violencia hacia la mujer, sin ninguna medida concreta de protección, ni de subsidios, trabajo o planes de vivienda hacia las familias que sufren violencia.

Pensar que una solución es que los varones por voluntad propia o a través de derivaciones pidan ayuda para deconstruirse pretende encubrir la verdadera responsabilidad estatal de la violencia, desviando la responsabilidad que le pesa. El verdadero cambio de paradigma estatal pasaría a enfocarse en trabajar con el violento, de esa manera desechar la necesidad de construcción de refugios, o de centros integrales de atención a las familias, etc.

La Subsecretaria de las Mujeres se muestra impotente ante la violencia de género y no resulta en una herramienta para mejorar la vida de las mujeres más vulneradas siendo su única gran política el Programa Acompañar, un subsidio otorgado por seis meses para quienes se encuentran en condición de pobreza y sufren violencia, con enormes trabas burocráticas y de un monto equivalente al salario mínimo, que muy lejos está de abonar a la independencia económica y la posibilidad de romper lazos con un violento.

No hay por parte del Estado ningún dispositivo eficiente para asistir a las víctimas ni para realizar seguimiento a los denunciados y evaluación de niveles de peligrosidad. Por el contrario, se precariza a las trabajadoras que se ocupan de la atención, se revictimiza a las mujeres y se las somete a un calvario a la hora de realizar una denuncia.

Las mujeres contra el acuerdo, contra el ajuste

El Estado no ofrece ninguna salida a las miles de mujeres sin trabajo y precarizadas, slalvo la implementación de un subsidio que no llega ni a un cuarto de la canasta básica familiar. El gobernador, y mucho menos la abogada Maistegui, no explican como sale una mujer y sus hijos de la relación de violencia con un plan Potenciar Trabajo. Aumentos del transporte, del combustible y de los servicios esenciales (luz, gas, agua, telefonía, salud) van de la mano con la inflación que en enero alcanzó el 3,9% (con un 4,9% para los alimentos).

La multitudinaria movilización piquetera del martes 15, y marchas previas del 11 de diciembre y el 8 de febrero, frente al anuncio de que se congelarán los planes sociales, anticipa que la aplicación de los acuerdos provoca la intervención de las y los trabajadores.

Las compañeras estatales y docentes están librando una gran batalla en los sindicatos recuperados contra salarios a la baja. Las políticas adoptadas por el gobierno en combinación con el FMI (quita de subsidios, devaluación) son un incentivo para el aumento del costo de vida de los trabajadores. El gobierno pretende un techo del 40% a los aumentos salariales, cuando ningún pronóstico de inflación para el año baja del 55%.

Somos nosotras las que ocupamos el 70% de las personas que se encuentran bajo la línea de pobreza, quienes recibimos los salarios más bajos, como las empleadas de casas particulares, las docentes, quienes desarrollamos nuestras tareas en forma precaria y bajo extenuantes jornadas laborales cargando, además, con las tareas domésticas y de cuidado. Ante este cuadro es imperioso organizarnos y ocupar las calles, desenvolviendo los métodos históricos de nuestro movimiento.

Desde el Plenario de Trabajadoras reclamamos un fuero único de violencia de género con elección popular de jueces y fiscales y con revocabilidad de los cargos, y la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres desde nuestro propio movimiento para fijar políticas concretas, con presupuesto estatal, sin ataduras a los gobiernos de turno. Participemos de las asambleas preparatorias del 8M, Por la derrota del FMI, por basta de hambre y de femicidios. Por la ESI laica y científica, por la separación de las iglesias del Estado y la aplicación efectiva del cupo laboral travesti-trans. Por trabajo genuino y el rechazo al ajuste y la depredación ambiental.

